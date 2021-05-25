رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى بالاسم والرقم 2021

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم حظى بنسب بحث عالية عبر محرك البحث العالمي خلال الآونة الأخيرة، حيث تصدر قائمة أكثر الكلمات البحثية من قبل عملاء الشركة المصرية للاتصالات.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون وطرق الدفع الإلكتروني وأنظمة المحاسبة التي تعتمدها الشركة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم 2021

تفاديًا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يجتاح بلاد العالم خصصت الشركة المصرية للاتصالات موقعًا إلكترونيًا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن من خلاله الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة التليفون الأرضي، وذلك بإدخال البيانات المطلوبة سواء للرقم المراد الاستعلام عنه أو صاحب الخط الأرضي المراد الاستعلام عن فاتورته، وذلك ضمن خطة الحكومة بتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين لتسهيل التعاملات اليومية دون جهد أو مشقة أو التعامل المباشر مع موظفي الشركة وخصصت أيضا طرق دفع إلكترونية للتسهيل على عملائها.



خطوات الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة التليفون عبر موقع شركة المصرية للاتصالات

يمكن للملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام الإلكتروني عن إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي باتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط ( من هنا)

كتابة رقم التليفون الأرضي مسبوق بكود المحافظة

كتابة بيانات صاحب الخط الأراضي

الضغط على كلمة استعلام

ستظهر فاتورة التليفون الأرضي وفقًا للنظام المحاسبة بالتفصيل

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تعرف على أنظمة محاسبة فواتير التليفون الأرضي 2021

يمكن حاليًا الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم والدفع الإلكتروني وفقًا لأنظمة السداد التي أقرتها الشركة المصرية للاتصالات حديثا لدفع الفواتير ومحاسبة عملائها، حيث أقرت الشركة 3 أنظمة السداد النظام السنوي "فاتورة واحدة للسنة" النظام الربع سنوي "4 فواتير سنويا" والنظام الشهري "12 فاتورة سنويًا" وذلك لمراعاة كل ظروف العملاء، بالإضافة إلى نظام الاستقبال فقط الذي تقره الشركة لمحاسبة بعض الخطوات التي تستخدمها الشركات لخدمة العملاء والرد على الاستفسارات وكل خدمات الإنترنت المنزلي التي توفرها شركة WE لعملائها بمختلف محافظات الجمهورية.