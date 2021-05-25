افتتاح أول استوديو لتدريب طلاب قسم الإعلام بـ«آداب كفر الشيخ»

افتتح الدكتورعبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، رافقه الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أول استديو لتدريب طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب، بحضور الدكتور وليد البحيري، عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح عميد كلية الآداب، أنه تم تطوير مكتبة الكلية من خلال إنشاء وحدة المكتبة الرقمية والتى تقدم خدمات البحث في كل من بنك المعرفة المصري والفهرس الموحد للمكتبات الجامعية المصرية وإتاحة خدمات استرجاع المعلومات على شبكة الانترنت وتصنيف وفهرسة أوعية المعلومات وفقا لقواعد مارك فورمات وخطة تصنيف ديوي مع طباعة الباركود لكل كتاب وإتاحة الفهرس الآلى للمكتبة وتفعيل خدمات الإعارة الآلية والجرد الآلي.

كما تم تنفيذ "نداء آلي" خدمة مميزة للطلاب وتسهيل التعامل مع شئون الطلاب والبرامج المميزة والخريجين استكمالا للتحول الرقمي في كلية الآداب، كما تم أيضا تصميم مخزن لأوراق الإجابة باتباع إجراءات السلامة المهنية، كما تم تزويد المركز التكنولوجي للمكفوفين بأكبر مكتبة بنظام برايل ومجموعة من أجهزة الحاسوب عليها برامج تؤهل المتلقي لإجراء الإمتحان على هذه الأجهزة دون مرافق.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، اهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير التعليم بشقيه الجامعى وقبل الجامعى لتوفير أحدث وأرقى مستويات التعليم للمواطن المصرى،بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة وإحداث طفرة مستدامة فى جودة الحياة ومستويات المعيشة للمواطنين.

وأشار دسوقي ، إلى حرص الجامعة على تطوير منظومة التعليم والاختبارات، لرفع مستوى خريجيها لتواكب خريجى الجامعات العالمية فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرشيدة باكتشاف ورعاية الطلاب المتفوقين والمبتكرين والطلاب المتعثرين والطلاب ذوى الهمم و إعداد خريج مؤهل وقادر على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا وعالميا، داعيا الطلاب بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومراعاة مصالح الوطن والمواطن والصالح العام .