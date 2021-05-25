جلال برجس: حصولى على «البوكر» فوز للكلمة.. و«دفاتر الوراق» تعاين الواقع العربى

فازت رواية دفاتر الوراق للروائي الأردني جلال برجس بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" صباح اليوم.

وعن الفوز بالجائزة قال الروائي جلال برجس: "إن فوز دفاتر الوراق هو فوز للكلمة التي همها الإنسان في هذه المرحلة الشائكة".

وأضاف لـ"الدستور": "من هنا أعبر عن سعادتي التي هي سعادة قرائي الذين كانوا على مقربة من مشروعي الروائي، فدفاتر الوراق انطلقت أحداثها من الأردن ومن ثم راحت تعاين الواقع العربي".

أما عن دفاتر الوراق فتقع أحداثها في الأردن وموسكو خلال الفترة بين 1947 و2019، وتروي الرواية قصة إبراهيم، بائع الكتب والقارئ النهم، الذي يفقد كشكَه ويجد نفسه أسيرَ حياة التشرّد. وبعد إصابته بالفصام، يستدعي إبراهيم أبطالَ الروايات التي كان يحبها ليتخفّى وراء أقنعتهم وهو ينفِّذُ سلسلةً من عمليات السطو والسرقة والقتل، ويحاول الانتحار قبل أن يلتقي بالمرأة التي تغيّر مصيره. الدفاتر هي مجموعة من الدفاتر تتوزع بين إبراهيم وبين شخوص الرواية، وهم متقاطعون مع البطل، وتحكي مضمون هذه الحكاية المؤلمة والمتشظيّة. إنها حكاية المهمشين الذين دائما ما يُنظر إليهم بإهمال أو لا ينظر لهم أصلًا، حيث يعيشون إلى جانب نمو طبقة متنفذّه فاسدة. كما تشير الرواية إلى أهمية البيت، رمزا للوطن وتلامس واقعًا صعبًا ليس في الأردن فحسب، بل في المنطقة العربية بشكل عام.

أما عن جلال برجس فهو شاعر وروائي أردني من مواليد 1970. يعمل في قطاع هندسة الطيران. عمل في الصحافة الأردنية لعدد من السنين وترأس عددا من الهيئات الثقافية وهو الآن رئيس مختبر السرديات الأردني، ومُعدّ ومقدم برنامج إذاعي بعنوان "بيت الرواية". صدرت له مجموعات شعرية وقصصية وكتب في أدب المكان وروايات. حازت مجموعته القصصية "الزلازل" (2012) على جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع، ونالت روايته "مقصلة الحالم" (2013) جائزة رفقة دودين للإبداع السردي عام 2014، كما فازت روايته "أفاعي النار" (في فئة الرواية غير المنشورة) بجائزة كتارا للرواية العربية 2015، وأصدرتها هيئة الجائزة في العام 2016. وصلت روايته الثالثة، "سيدات الحواسّ الخمس" (2017)، إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2019.

جلال برجس