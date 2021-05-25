الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل انقلاب مقطورة جرار أمام قطار في فاقوس بالشرقية

انقلاب مقطورة جرار
انقلاب مقطورة جرار أمام قطار

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول صور وفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يتضمن قيام شخص يستقل جرارا زراعيا بمقطورة انقلبت بجوار شريط السكك الحديدية بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، ما أدى إلى تهدئة أحد القطارات بالقرب منه لاستطلاع الأمر واستكمال مسيرته، حيث تم ضبط مرتكب الواقعة.

وبالفحص تين أنه أثناء مرور أحد القطارات بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية شاهد قائد القطار قائد جرار زراعى بمقطورة حال محاولته عبور شريط السكة الحديد من أحد الأماكن غير المخصصة لذلك، اختلت عجلت القيادة في يده وانقلبت المقطورة، وحال مرور القطار بادر سائقه بتهدئة السرعة حال قيام بعض الأهالي بمساعدة قائد الجرار الزراعي في رفع المقطورة واستكمل مسيرته دون توقف.

 كما أسفرت الجهود عن تحديد الجرار الزراعي ومالكه (سائق- مقيم بدائرة المركز).
 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط الجرار الزراعي المشار إليه دون لوحات معدنية وبسؤال مالكه قرر بقيام نجله بقياده الجرار أثناء الواقعة، وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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