الثلاثاء 25 مايو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح معرض الفن التشكيلي لطلاب التربية النوعية

الدكتورعبد الرازق
الدكتورعبد الرازق دسوقي

افتتح  الدكتورعبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، بمشاركة  الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد عبدالعال ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، معرضاً للفنون التشكيلية والرسم لطلاب الفرقة الثالثة قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية تحت عنوان " عرايس الجوخ " و"قصاقيص وألوان " "فنون الخيامية "بإشراف الدكتور رشا جاويش أستاذ المعادن المساعد بقسم التريية الفنية والدكتور مي السيد عبده والمعيدة ميرنا أحمد النحاس .

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية والأستاذ الدكتور نجلاء الأشرف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور سهير مجدي إسكندر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من أعضاء هيئة التدريس .

رافق رئيس الجامعه والحضور مشرفا المعرض وقدما شرحًا لما يضمه المعرض من أعمال فنية من إبداعات طلاب الفرقة الثالثة قسم التربية الفنية بالكلية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للعمداء على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة المتخذة قبل وخلال العام الدراسي، مشددا  على الالتزام بتطبيق واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب بما يضمن حسن سير الامتحانات وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والاستفادة من كافة إمكانيات الجامعة في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط طبقاً لما أقره المجلس الأعلى للجامعات، مع استمرار تطبيق جميع القواعد المعمول بها في الفصل الدراسي الأول من حيث الاعتذارات عن دخول الامتحانات لمرضى كورونا أو المتخوفين .

وناشد رئيس الجامعة جميع الطلاب بالإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية وعدم الإستهانة بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا علي صحتهم ، محذرا من عدم اتباع ذلك من قبل الطلاب.

التربية النوعية كفر الشيخ معرض فنون كورونا

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