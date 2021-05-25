الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع عدد المستفيدين من «تكافل» إلى 2 مليون و109 ألف

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من «تكافل» على مستوى المحافظات بلغ 2 مليون و109 ألف و519 مستفيد خلال شهر مايو الجاري، مقارنة بـ2 ومليون 88 ألف و739 بزيادة 20 ألف و780 مستفيد.
وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن إجراءات الاشتراك بالبرنامج هي:-

  • التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:
    - صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
    - صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
    - صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
    - صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
    - قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
    - كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.
    - صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
    - صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
    - صورة اقرار الوصاية للأيتام.
    - صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.
وزارة اجراءات برنامج السجن التضامن

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