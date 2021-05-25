ارتفاع عدد المستفيدين من «تكافل» إلى 2 مليون و109 ألف

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من «تكافل» على مستوى المحافظات بلغ 2 مليون و109 ألف و519 مستفيد خلال شهر مايو الجاري، مقارنة بـ2 ومليون 88 ألف و739 بزيادة 20 ألف و780 مستفيد.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن إجراءات الاشتراك بالبرنامج هي:-

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة اقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.