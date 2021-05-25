الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحفي يمني: موقف روسيا في صنعاء شبه غائب.. ويمكنها فعل الكثير

محمد الشجاع
محمد الشجاع

قال الصحفي اليمني محمد الشجاع، إن الأزمة اليمنية بات لم يعد أحد يهتم لأمر الحالة الإنسانية الأسوأ في العالم باستثناء التباكي ورفع التقارير والإحصائيات.

وأضاف الصحفي اليمني في تصريح لـ"الدستور" أن الموقف الروسي تقريبا شبه غائب في الأزمة اليمنية لكنه يظل في دائرة التحالفات غير المعلنة، لكنه يجلس اليوم على تبة ويراقب كثير من المجريات ولا يبدو عليه أنه ينوي فعل شيء فهو بالكاد استطاع الثبات في سوريا وإن كان حلمه الأزلي البحث عن مناطق دافئة له في البحر الأحمر والعربي.

وتابع أن روسيا بمقدورها لعب دور كبير فيما يخص الملف اليمني لكنها ترى أن الحوثي حليف أقوى من الشرعية على الأقل يلعب دور سيء لكنه يصب في صالح روسيا وإيران، لافتا إلى أنها بإمكانها إظهار موقف دبلوماسي قوي يدين دعم إيران الذي يأتي في إطار استمرار التصعيد وسيطرة مليشيا الحوثي على المشهد.

وأكد أن روسيا بإمكانها فعل الكثير على الأقل اتخاذ مواقف سياسية حازمة حتى يصبح الحوثي محل إدانة وبإمكانها طرح مبادرة ملزمة لحل الأزمة، وستكون محل تقدير أمام الشارع اليمني.

اليمن روسيا وزير الخارجية اليمني الحرب اليمينة السلام في اليمن

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