98.5 % من طلاب الثانوية يؤدون الامتحانات التجريبية في مدارس كفرالشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أداء طلاب الصف الثالث الثانوى بالمحافظة الامتحان التجريبي الاسترشادي عن شهر مايو، لليوم الثاني، اليوم الثلاثاء، في مواد التاريخ والفيزياء وعلم النفس والأحياء والرياضيات، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ.

وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً، وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات، والالتزام بارتداء الكمامة للجميع، واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة، والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا، حفاظا على الطلاب وكل المشاركين في أعمال الامتحانات.

وتقدم لأداء الاختبار التجريدي 10107 طلاب وطالبات بالقسم العلمي، و4515 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، ورصدت غرفة العمليات برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، تمكن الطلاب من أداء الامتحانات بنسبة 98.5%.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، إنها وجهت باستمرار أعمال التعقيم والتطهير قبل وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات، مشيرة إلى أن يوم الخميس المقبل، الموافق 27 مايو، آخر أيام الامتحانات التجريبية الاسترشادية، دون درجات، وذلك لقياس مدى استفادة الطلاب والقدرة علي التعود على الاختبار النهائى الذى سوف يكون في شهر يونيو 2021.

وترصد "الدستور " تفاصيل الإجراءات الاحترازية من وزارة التربية والتعليم، لمواجهة كورونا بالمدارس على مستوى الجمهورية، وهى كالتالي:

1- غلق التكييفات والمراوح داخل الفصول، تنفيذًا لنصائح وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، نظرا لأن هذه الأجهزة قد تكون سببا في اتساع دائرة انتشار الفيروس حال وجود أي شخص مصاب، والاعتماد بشكل رئيسي على منافذ التهوية الطبيعية "الشبابيك والأبواب".

2- تخصيص بوابات للحضور وأخرى للانصراف، ومنع انتظار أولياء الأمور لأبنائهم خارج أسوار المدرسة.

3- صرف الطلاب من المدرسة في جدول زمني، حيث يتم خروج طلاب كل فصل على حدة.

4- زيادة جرعة النظافة والتطهير في المدارس، خاصة دورات المياه، التي سيتم وضع علامات استرشادية عليها لمنع تزاحم الطلاب بداخلها، وتخصيص أحد عمال المدرسة لدخول وخروج الطلاب.

5- تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، وتنفيذ إجراءات التباعد بين الطلاب، وتعقيم المقاعد الخشبية للوقاية من كورونا.

6- تعقيم الفصول الدراسية ودورات المياه يوميا قبل وبعد انطلاق اليوم الدراسي بكافة المدارس.

7- مخاطبة الجهات المعنية بفض الأسواق المحيطة بالمدارس، وعدم السماح للباعة الجائلين بالتواجد في محيط المدرسة.

8- قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول المدرسة في الصباح، وعدم السماح بدخول من تكون درجة حرارته مرتفعة عن المعدلات الطبيعية.