تعاون بين بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة و«سيمنس» في مجال الطاقة

وقعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) اليوم الثلاثاء اتفاقية شراكة مع شركة سيمنز إنرجي بهدف دفع عجلة التحول العالمي في مجال الطاقة، وبموجب الاتفاقية، ستعزز المنظمات التعاون في تطبيق التكنولوجيا لدفع وتعميق الانتقال إلى الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.

يمتد نطاق التعاون واسع النطاق إلى مجموعة متنوعة من الفرص بما في ذلك تطوير دراسة الجدوى الخاصة بالهيدروجين الأخضر كمساهم رئيسي في إزالة الكربون العميق، وتعزيز الجهود المشتركة لتعزيز توليد الحرارة والعمليات الصناعية، وإزالة الكربون التي يصعب تخفيفها عن الصناعات مثل الأسمنت والصلب و البتروكيماويات، وتسهيل استثمار القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة.

كما ستتبادل إيرينا وسيمنز المعرفة والخبرة بشأن الكهربة المتجددة ، بما في ذلك تطوير خرائط الطريق التي تعطي الأولوية للمجتمعات والمناطق التي تفتقر حاليًا إلى الوصول إلى الطاقة الحديثة.

قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA): "تعد الشراكات حجر الزاوية في الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومفتاح التسريع السريع لانتقال الطاقة العالمي.. تمثل هذه المبادرة بين القطاعين العام والخاص رؤية مشتركة لمستقبل طاقة منخفضة الكربون والتزام مشترك بعمل هادف".

قال كريستيان بروش، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز إنرجي: "تعمل هذه الشراكة على تعزيز وتضخيم كل من نقاط القوة في مؤسستنا لتسريع انتقال الطاقة.. العمل للتصدي لتغير المناخ هو ضرورة عالمية. أفضل فرصنا للنجاح هي من خلال شراكات قوية مع منظمات متخصصة".

وتابع: "نعتقد أن التقنيات المبتكرة هي مفتاح مكافحة تغير المناخ". "يعتبر تحول الطاقة تحديًا كبيرًا يتطلب تغييرًا كبيرًا ولكنه يوفر إمكانات كبيرة".