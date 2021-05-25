الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا فرنسيس قد يشارك في مؤتمر جلاسكو حول المناخ نوفمبر المقبل

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

قد يشارك البابا فرنسيس في مؤتمر المناخ كوب 26 المقرر في جلاسكو في نوفمبر بحيث تتزامن زيارته مع زيارة البطريرك الارثوذكسي برثلماوس، وفق ما افاد الثلاثاء كاردينال عضو في "حكومة الفاتيكان".
 

وقال الكاردينال بيتر توركسون الذي يدير "وزارة" التنمية الإنسانية والمكلف خصوصا القضايا البيئية في الفاتيكان: إن "طلب مشاركة" وجه الى البابا من دون أن يتمكن راهنا من "تأكيد مشاركته" لكن الكاردينال الغاني قال إن بطريرك القسطنطينية برثلماوس الاول تلقى بدوره دعوة من منظمي مؤتمر غلاسكو.
 

وأضاف توركسون في مؤتمر صحفي أنه اذا قرر البطريرك التوجه الى غلاسكو "فقد يرغبان (البابا والبطريرك) في تنسيق المواعيد في محاولة ليكونا معا".
 

وفي رسالة مصورة عرضت الثلاثاء، اطلق البابا فرنسيس مشروعا للكنيسة مدته سبعة اعوام لمواصلة التحرك في شأن الاشكاليات التي تطرحها القضايا البيئية والاجتماعية.
 

وكان مؤتمرجلاسكو مقررا في نوفمبر 2020 على أن يشارك فيه قادة من 196 بلدا اضافة الى ممثلي شركات وخبراء، لكنه أرجىء العام الفائت بسبب جائحة كوفيد-19.
 

وكانت تفاصيل انعقاده، حضوريا او عبر الإنترنت، موضع نقاشات اخيرا، وخصوصا أن المملكة المتحدة بدأت تتجاوز الازمة الصحية تدريجا، الامر الذي لم يحصل في دول اخرى. وقد ابدت لندن منتصف مايو نيتها تنظيمه في شكل حضوري.


وكان الموفد الأمريكى الخاص لشؤون المناخ جون كيري الذي التقى البابا فرنسيس في الفاتيكان قبل عشرة أيام، ابدى اعتقاده ان البابا سيشارك في مؤتمر غلاسكو.

المملكة المتحدة الأرثوذكس البابا فرنسيس الفاتيكان بطريرك القسطنطينية القضايا البيئية جائحة كوفيد-19

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