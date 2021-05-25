الثلاثاء 25 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الغد»: الاتصال الثانى لبايدن بالرئيس السيسي يؤكد دور مصر فى المنطقة

المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الاتصالين اللذين تمّا بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن خلال 4 أيام يؤكدان أنه في الوقت الذى تدرك فيه مصر أهمية أمريكا كحليف قوى لها ترى واشنطن أن القاهرة لاعب رئيسي وأكثر تأثيرًا في كثير من قضايا المنطقة وأنه لا حل لها إلا في وجود مصر.

وأعلن «موسى» عن أن الاتصالين تناولا سبل تحقيق السلام في المنطقة والتهدئة بين الاحتلال وفلسطين وسبل الاستقرار السياسي في ليبيا وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين القاهرة وواشنطن.
 

وألمح إلى أن أمريكا تدرك أن مصر ضابط إيقاع لكل قضايا المنطقة خاصة العربية والإفريقية والإقليمية، لذا فإنها ستدشن صفحة جديدة لعلاقات أقوى بين القاهرة وواشنطن، لاسيما وأن واشنطن أدركت أهمية وقوة الدور المصري في التهدئة بين دولة الاحتلال وفلسطين.

إسرائيل فلسطين مصر السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي أمريكا ليبيا الإحتلال الإسرائيلي الرئيس الامريكي القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

تفاصيل انقلاب مقطورة جرار أمام قطار في فاقوس بالشرقية

أمير قطر يدعو الرئيس السيسى لزيارة الدوحة

فنان شاب يعتذر لـ شريف دسوقي: «حقك عليا.. إنت مسؤول مني لحد ما أموت»

كيف تحصل على لقاح كورونا فى بيتك؟

صدمة البتر.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي

اغتصاب على فراش الزوجية.. ربة منزل تقتل زوجها وأخرى ترفع قضية خلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنود النيل.. حُماة النيل

نرمين يسر

الجدات هُنّ الجميلات

د.أحمد الخميسى

جون بولوك وكتابه «حروب المياه»

ماجد حبته

إعمار غزة.. لمن تذهب المساعدات؟

د. أحمد لاشين

دو ري مي فطوطة ... رحلتي إلى أرض العجائب

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى الجمهور الإسرائيلى نتائج حرب غزة 2021؟

السعودية تغلق مجالها الجوي أمام إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية