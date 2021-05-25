«الغد»: الاتصال الثانى لبايدن بالرئيس السيسي يؤكد دور مصر فى المنطقة

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الاتصالين اللذين تمّا بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن خلال 4 أيام يؤكدان أنه في الوقت الذى تدرك فيه مصر أهمية أمريكا كحليف قوى لها ترى واشنطن أن القاهرة لاعب رئيسي وأكثر تأثيرًا في كثير من قضايا المنطقة وأنه لا حل لها إلا في وجود مصر.

وأعلن «موسى» عن أن الاتصالين تناولا سبل تحقيق السلام في المنطقة والتهدئة بين الاحتلال وفلسطين وسبل الاستقرار السياسي في ليبيا وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين القاهرة وواشنطن.



وألمح إلى أن أمريكا تدرك أن مصر ضابط إيقاع لكل قضايا المنطقة خاصة العربية والإفريقية والإقليمية، لذا فإنها ستدشن صفحة جديدة لعلاقات أقوى بين القاهرة وواشنطن، لاسيما وأن واشنطن أدركت أهمية وقوة الدور المصري في التهدئة بين دولة الاحتلال وفلسطين.