وزير التموين: إجراءات مشددة لمتابعة أمناء مخازن شركتى الجملة

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم تطبيق إجراءات مشددة على أمناء العهد بمخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي السياق، أصدر اللواء الدكتور أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية قرار بإحالة أميني العهدة بمخزن جملة بندر بني سويف 1 وجملة بندر الواسطي للشئون القانونية بالشركة بعد الشكاوى التي تم تلقيها ضدهم.

وحصلت «الدستور» على نسخة من المستند الخاص بالواقعة والمتمثلة في قيام أميني المخزن المذكورين بفرض إتاوات على كل فاتورة بيع صادرة لبقالي التموين المتعاملين مع المخزنين.

وقال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين إنه من خلال فريق عمل المركز تم رصد شكوى من بقال تمويني في بني سويف بتضرره من فرض إتاوات عند صرفه للمقررات التموينية.

وأضاف أنه تم إعداد مذكرة بالواقعة وعرضها على وزير التموين، الذي أصدر قرارا بمتابعة صحة الشكوى.

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تكليف قطاع الرقابة والتفتيش بوزارة التموين للتحقيق من صحة الشكوى.

وقال «كمال» إنه من خلال لجنة مشكلة من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائيه تم عمل زيارات ميدانية للمخزنين و مقابلة عدد من بقالي التموين المتعاملين معهم .

وأشار إلى أنه تم التأكد من صحة الشكوى، بفرض إتاوات عند قيامهم بصرف المقررات التموينية الخاصة بالمواطنين.