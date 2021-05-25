الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو التنمر على شاب فى توك توك بسوهاج

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات عن تداول فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام مجموعة شباب بالتنمر على شخص داخل «توك توك»، وضبط مرتكبى الواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتنمر على شخص داخل مركبة «توك توك» بالتعدي عليه والسخرية منه بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج. 

وبالفحص أمكن تحديد المجني عليه (عامل- مقيم بذات الناحية) وأن مرتكبي الواقعة (3 أشخاص- مقيمين بذات الناحية).

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل الدعابة والسخرية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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