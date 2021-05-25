الثلاثاء 25 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الأسقفية تعزى البابا تواضروس فى وفاة رئيس دير الشايب

الانبا سلوانس
الانبا سلوانس

نعى الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الأنبا سلوانس، أسقف ورئيس دير الشايب بالأقصر الذي توفي بعد صراع مع فيروس كورونا.

وتقدم حنا، في بيان اليوم بالتعازي للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وللآباء أساقفة المجمع المقدس ولمجمع رهبان دير الشايب قائلًا: "نلتمس عزاءً سمائيًا للكنيسة القبطية ولأسرة الأسقف الراحل"، وصلى حنا لله أن يرفع عن مصر والعالم وباء كورونا اللعين وأن يشفي جميع المرضى والمتألمين وأن يترأف على من فقدوا أحباءهم جراء تلك الجائحة.

ورحل الأنبا سلوانس، أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس والمعروف بدير الشايب بالأقصر، الثلاثاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن تقتصر صلوات الجنازة على رهبان الدير فقط إلى جانب أسرة الراحل.

والأنبا سلوانس مواليد قنا في 16 فبراير 1946 تخرَّج في كلية الصيدلة، جامعة أسيوط عام 1971 خدم لمدة 11 عامًا في مصر القديمة كأسقف عام، وأرسله البابا تواضروس للإشراف على دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس أب الشركة (دير الشايب) قبل رسامته أسقفًا عليه بعدة شهور.

وقدَّم رهبان الدير تزكية لهُ لكي ما يصير أسقفًا ورئيسًا للدير يوم رسامته أسقفًا تمت فيه رسامة أربعة أساقفة آخرين هم: الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، بني سويف- الأنبا مكسيموس أسقف عام لكنائس مدينة السلام، القاهرة  - الأنبا جورجيوس أسقف مطاي وتوابعها، المنيا  - الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح.

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