«معادلة السعادة».. دراسة: كلما انخفضت التوقعات زادت احتمالية حدوث مفاجأة إيجابية

كشفت دراسة جديدة أن خفض التوقعات، ولكن ليس بالشكل التي تترك الشخص بائس، يعد هو مفتاح الحياة السعيدة ، وفقًا للعلماء الذين يبحثون عن "معادلة السعادة".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أطلق خبراء من جامعة كامبريدج بلندن مشروع السعادة، وهو بحث عن معادلة بسيطة لشرح ما يجعلنا سعداء.

ولتحديد مستويات السعادة، أطلقوا تطبيقًا للهاتف المحمول شجع اللاعبين على اتخاذ قرارات محفوفة بالمخاطر والتحدث عن كيفية أدائهم.

ولعب أكثر من 18000 شخص اللعبة ، مما أعطى الباحثين نظرة ثاقبة للروابط بين الأداء والتوقعات ومستويات السعادة لدى اللاعبين.

وقاموا بإقران النتائج مع فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لاكتساب فهم أعمق ، ويومًا ما يخلقون معادلة يمكن أن تشرح العوامل المختلفة التي تهم السعادة في كل واحد منا.

ونشر نفس الفريق معادلة في عام 2016 ربطت بين السعادة والمساواة ، وإيجاد عدم مساواة أكبر يؤدي إلى انخفاض مستويات السعادة.

وبالنسبة للعمل الجديد ، وجدوا أن السعادة مرتبطة بالتوقعات. فكلما انخفضت التوقعات زادت احتمالية حدوث مفاجأة إيجابية، لكن خفضها باستمرار قد يجعلك غير سعيد - لذا فإن الأمر يتعلق بإيجاد التوازن الصحيح.

ويقول المؤلفون إننا يجب أن نتعامل مع السعادة "كأداة وليس هدفًا في حد ذاتها" ، لإعطائنا نظرة ثاقبة لأي مهمة معينة وتوجيه أفعالنا بناءً على الشعور.

لتحديد مستويات السعادة ، أطلقوا تطبيقًا للهاتف المحمول شجع اللاعبين على اتخاذ قرارات محفوفة بالمخاطر والتحدث عن كيفية أدائهم، وتوصلت الدراسة إلى أن كونك كريمًا "يجعلك سعيدًا حقًا".

ووجدت الدراسة أن الخلايا العصبية في منطقة من الدماغ مرتبطة بالسخاء تنشط الخلايا العصبية في المخطط البطني، والتي ترتبط بالسعادة.

وشاركت مجموعة من 50 متطوعًا في سويسرا في تجربة إنفاق ، حيث حصل كل منهم على 25 فرنكًا سويسريًا في الأسبوع لمدة أربعة أسابيع.

وكجزء من التجربة ، أجرى المشاركون مهمة اتخاذ قرار مستقلة ، حيث يمكن أن يتصرفوا بشكل أكثر أو أقل سخاء أثناء قياس نشاط الدماغ باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI).

وطُلب منهم اختيار تقديم ما بين 3 و 25 فرنكًا من أموالهم كهدية إلى مستلم مختلف عن أولئك الذين تم اختيارهم مسبقًا.

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين التزموا بإنفاق اموالهم على الآخرين تصرفوا بشكل أكثر سخاء في مهمة صنع القرار.

اكتشفوا أيضًا زيادة في السعادة المبلغ عنها ذاتيًا مقارنةً بالمجموعة الضابطة.

تتضمن صيغ السعادة المقترحة في الماضي الحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة الرياضة وتناول نظام غذائي صحي. ، ويقترح آخرون التأمل وقضاء الوقت مع العائلة.

