الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«حياة كريمة» تنظم ندوة توعوية للسيدات فى كفر سعد بدمياط

حياة كريمة
حياة كريمة

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بدمياط بالتعاون مع إدارة بناء وتنمية القرية والمجلس القومى للمرأة، ندوة بمقر الوحدة المحلية بقرية كفر سليمان بمركز كفر سعد.

وتضمنت الندوة التعريف بما تستهدفه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمدرج بها تطوير ٢٨ قرية بمركز كفر سعد لتطوير الريف المصري وتغطيته بكل الخدمات لخدمة الأهالى بهذه المناطق، وكذا ما يقدمه المجلس القومى للمرأة من خدمات لإصدار بطاقات الرقم القومى وتنمية المرأة الريفية من خلال تقديم القروض الميسرة مع الجهات الشريكة لتمكين المرأة اقتصادياً وتحسين مستوى دخل الأسرة.

بالإضافة إلى استعراض ما تستهدفه حملات طرق الأبواب التى ينفذها المجلس من ٢٥ إلى ٢٧ مايو بهدف توعية السيدات بأهمية تلقى لقاح فيروس كورونا، وحثهن على التسجيل من خلال الرقم الذي خصصه المجلس ١٥١١٥ بالإضافة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان.

وواصلت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الجولة التي أجرتها، اليوم الثلاثاء ، لافتتاح مشروعين بقطاع التعليم والصرف الصحي بقيمة إجمالية ٦٠.٤٩٣ مليون جنيه، بإطلاق إشارة البدء لتشغيل مشروع صرف صحي قرية الكاشف الجديد"محطة الرفع الفرعية " بمركز الزرقا وسط إجراءات وقائية احترازية مشددة، إذ جاء ذلك بحضور  أميمة متولى، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وغريب عارف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا .

و استمعت "المحافظ" إلى شرح مفصل عن المشروع الذي يبلغ عدد المستفيدين منه ١٠٩٦٣نسمة بتكلفة بلغت ٥٥ مليون جنيه، إذ يتضمن محطة رفع تحتوى على عدد ٣ طلمبات رافع مانوميتير١٦م و طلمبة احتياطى وكذا وحدة توليد قدرة ٢٠٠ك.ف.أ، وشبكة انحدار مواسير UPVC أقطار مختلفة بطول ١٠ كم أقطار مختلفة، وخط طرد قطر ٢٥٠ من مواسير HDPE بطول ٢.٧ كم، وتم ربطه من محطة الرفع الفرعية إلى غرفة التهدئة إلى محطة الرفع الرئيسية بقرية حجازى حسنين.

حياة كريمه دمياط محافظ دمياط كفر سعد المجلس القومي للمرأة

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