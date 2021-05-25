الثلاثاء 25 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انفجار يهز مدينة حديثة بمحافظة الأنبار غرب العراق

انفجار بالعراق
انفجار بالعراق

أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار هز مدينة حديثة بمحافظة الأنبار غرب العراق. 

ويوم الثلاثاء الماضي، كان قد تعرّض رتل للتحالف الدولي في ذي قار العراقية، لتفجير، فيما دعا نائب إلى اتخاذ موقف إزاء التهديدات للقوات الأجنبية.

وقال مصدر أمني عراقي إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفةً رتل دعم لوجستي للتحالف (الدولي) لدى مروره على طريق الناصرية السريع".

وذكر أن الانفجار لم يخلف إصابات في صفوف الرتل الذي أكمل مسيرته صوب وجهته المقصودة.

ويأتي التفجير في وقت دعا فيه عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، نعيم الكعود، قيادات العمليات المتواجدة ضمن المناطق التي يتم استهداف القوات الأجنبية فيها إلى "الحفاظ على سلامتها، كونها قوات صديقة وتتنقل بموافقة العمليات المشتركة والحركات العسكرية الأخرى".

وقال الكعود: "أعتقد أن على العمليات المشتركة اتخاذ إجراءات لحماية هذه القوات التي تتنقل من وإلى المناطق المتفق عليها مع الحكومة العراقية".

وأضاف: "للأسف الشديد، إيران والكثير من الدول تتخذ من العراق ساحة معركة وتصفية للحسابات".

وأشار إلى أن "أي قوى أجنبية متواجدة داخل البلاد بموافقة الحكومة العراقية، ويكون هنالك استهداف لها، فهو استهداف لسيادة العراق وقواته الأمنية، وهذا الأمر مرفوض قطعاً".

وأردف بالقول: "على القوات الأمنية العراقية أن ترفع تقريرًا للقائد العام للقوات المسلحة، توضح من خلاله فيما إذا كانت بحاجة إلى قوات التحالف الدولي لغرض التدريب والمراقبة أو لا، وفي ضوء ذلك، يتم اتخاذ اللازم".

وتوجه أصابع الاتهام لميليشيات عراقية تابعة لإيران باستهداف أرتال التحالف الدولي ومصالح الولايات المتحدة في العراق، بهدف الضغط على واشنطن من أجل تخفيف العزلة الدولية على طهران.

وخلال الأسبوعين الماضيين، أفادت مصادر أمنية عراقية بارتفاع حصيلة انفجار عبوتين ناسفتين في قضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقالت المصادر إن 10 عناصر من قوات الأمن العراقية قتلوا وأصيب آخر بانفجار عبوتين ناسفتين على عجلتين من طراز همر في قضاء الطارمية في بغداد.

وكان مصدر أمني قد أفاد بانفجار عبوة ناسفة، مستهدفة دورية للجيش العراقي في قضاء الطارمية، ما أدى إلى مقتل عدد من الضباط وإصابة آخرين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني أن القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد على عجلة همر تابعة للفوج 3 اللواء 59 الفرقة السادسة.

انفجار يهز مدينة حديثة الانبار غرب العراق

الأكثر قراءة

أمير قطر يدعو الرئيس السيسى لزيارة الدوحة

كيف تحصل على لقاح كورونا فى بيتك؟

صدمة البتر.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي

الرئيس السيسى نرحّب بالتطورات الأخيرة فى مسار العلاقات المصرية- القطرية

السعودية تقود المكاسب بأسواق الخليج الرئيسية والأسهم العربية ترتفع

رئيس الوزراء يفتتح المجمّع الصناعي لمجموعة «العربي» لإنتاج أجهزة الطهي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنود النيل.. حُماة النيل

نرمين يسر

الجدات هُنّ الجميلات

د.أحمد الخميسى

جون بولوك وكتابه «حروب المياه»

ماجد حبته

إعمار غزة.. لمن تذهب المساعدات؟

د. أحمد لاشين

دو ري مي فطوطة ... رحلتي إلى أرض العجائب

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى الجمهور الإسرائيلي نتائج حرب غزة 2021؟

السعودية تغلق مجالها الجوي أمام إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية