وزيرة الهجرة تلتقي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

وأكدت الوزيرة نبيلة مكرم خلال اللقاء دور وزارة الهجرة المحوري في ربط المصريين بالخارج من مختلف الشرائح بوطنهم الأم مصر ودورهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وتناول اللقاء مناقشة عدة موضوعات تتعلق بأهمية الوزارة فى التواصل المستمر مع المصريين بالخارج وتعريف الشباب بأهمية الأمن القومي المصري والدور الذي تقوم به القيادة السياسية المحوري في الحفاظ علي الأمن القومي المصري.

ومن ناحيته، أشاد النائب إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اللقاء بدور وزارة الهجرة والمصريين بالخارج فى التواصل مع شباب المصريين المقيمين بالخارج خاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث منهم، معتبرا أنه أمر يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري.

وأكد «المصري» ضرورة استمرار التواصل وتبادل الزيارات للدول المختلفة بغرض تمكين شباب المصريين بالخارج من معرفة المعالم الحقيقية للدولة المصرية وإمكاناتها السياحية والحضارة، ليرى الشباب ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع.

وأشار إلى أن التواصل المستمر بين الدولة المصرية بأبنائها بالخارج يُفوّت الفرصة على العناصر المضللة التي تعمل على تكوين صورة مغايرة للحقيقة، ويكون هذا الشاب المصري بمثابة لسان حال الدولة المصرية بالخارج، للدفاع عن الصورة الذهنية المغلوطة التي يروجها المغرضون ضد الوطن.

وأكدت وزارة الهجرة أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

ويحتوي التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج، ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة، وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.