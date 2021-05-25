السعودية تقود المكاسب بأسواق الخليج الرئيسية والأسهم العربية ترتفع

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج مرتفعة، اليوم الثلاثاء، يقودها المؤشر السعودي، بينما دفعت خسائر واسعة النطاق أسهم مصر للهبوط وسط تقارير إعلامية عن مليار دولار جمعها البنك الأهلي لإعادة تمويل ديون.

وأغلق المؤشر القياسي السعودي مرتفعا 1.3 بالمئة، بفضل زيادة 1.8 بالمئة في مصرف الراجحي، وقفزة 5.7 بالمئة في بنك الرياض.



عرض ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم، العمل مع السعودية في إنتاج الهيدروجين، وذلك أثناء اجتماع عبر الإنترنت للجنة الوزارية الروسية السعودية المشتركة.



وتدرس المملكة، العازمة على تنويع موارد اقتصادها، عدة مشاريع ضخمة لإنتاج الهيدروجين.

وانتعش المؤشر القطري مرتفعا 0.9 بالمئة، بعد يوم من تراجعه أكثر من واحد بالمئة، وتقدم سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر 3.6 بالمئة، في حين زاد سهم مصرف قطر الإسلامي 0.9 بالمئة.

لكن سهم بنك قطر الوطني تراجع 0.6 بالمئة.

وقال بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، إن وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي قد أٌزيح عن مجلس الإدارة بعد القبض عليه في وقت سابق هذا الشهر في مزاعم اختلاس.

وأغلق مؤشر أسهم دبي الرئيسي مرتفعا 0.4 بالمئة، مع صعود سهم بنك دبي الإسلامي واحدا بالمئة، رغم بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح النقدية.

وفي أبوظبي، زاد المؤشر 0.3 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم اتصالات 0.7 بالمئة وصعود بنك أبوظبي التجاري 2.9 بالمئة.

وتعتزم أبوظبي بيع سندات بالدولار الأمريكي اليوم، في أولى عملياتها بأسواق السندات الدولية هذا العام، لجمع سيولة من أجل تمويل الخزانة العامة، رغم انتعاش أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وتضررت الإمارات بشدة من جراء جائحة كوفيد- 19، وانهيار أسعار النفط العام الماضي، لكن انتعاش الطلب العالمي على الخام مع إعادة فتح الاقتصادات يحد من الحاجة إلى الاقتراض لتمويل الميزانية.



السعودية ارتفع المؤشر 1.3 بالمئة إلى 10448 نقطة.

أبوظبي ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 6631 نقطة.

دبي ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 2799 نقطة.

قطر ارتفع المؤشر 0.9 بالمئة إلى 10609 نقاط.

البحرين استقر المؤشر عند 1538 نقطة.

سلطنة عمان تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 3838 نقطة.

الكويت ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 6812 نقطة.