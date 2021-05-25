محافظ دمياط تتابع تطوير ونقل مواقف سيارات الأجرة والنقل الجماعى

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية للمرور على موقف سيارات الأجرة بعزب النهضة، للوقوف على المعدلات التنفيذية به.

والتقت المحافظ مع حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومديرى الإدارة الهندسية والمشروعات بالوحدة المحلية، للاطلاع على مستجدات الوضع الخاص بالموقف الذى يسع ١٨٠ سيارة، للانتهاء من الأعمال النهائية به خلال أسبوعين بعد تركيب المظلات ووضع طبقة سطحية من الأسفلت للطريق المقابل له، وأيضًا مخطط تنظيم عملية دخول خروج السيارات.

ووجهت محافظ دمياط بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد، وتنفيذ الأعمال النهائية به وفقاً للمعايير والاشتراطات المقررة فى هذا الشأن.

وواصلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الجولة، بإطلاق إشارة البدء لتشغيل مشروع صرف صحي قرية الكاشف الجديد "محطة الرفع الفرعية" بمركز الزرقا وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، إذ جاء ذلك بحضور أميمة متولى، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، و غريب عارف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.

واستمعت المحافظ إلى شرح مفصل عن المشروع الذى يبلغ عدد المستفيدين منه ١٠٩٦٣ نسمة بتكلفة بلغت ٥٥ مليون جنيه، إذ يتضمن محطة رفع تحتوى على عدد ٣ طلمبة رافع مانوميتير١٦م وطلمبة احتياطى وكذا وحدة توليد قدرة ٢٠٠ك.ف.أ، وشبكة انحدار مواسير UPVC أقطار مختلفة بطول ١٠ كم أقطار مختلفة، وخط طرد قطر ٢٥٠ مم مواسير HDPE بطول ٢.٧ كم، وتم ربطه من محطة الرفع الفرعية إلى غرفة التهدئة إلى محطة الرفع الرئيسية بقرية حجازى حسنين في دمياط خلال سلسلة افتتاحات لمشروعات تنموية وخدمية بقطاعات مختلفة.