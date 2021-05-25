تحريات الأمن الوطني تكشف دور المقاول الهارب محمد علي بـ«خلية الجوكر» الإرهابية

من بينها التخريض على العنف وإسقاط نظام الحكم

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة 26 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بخلية الجوكر الإرهابية 2019 حصر أمن الدولة العليا. و تضم القضية المقاول الهارب محمد على، و102 آخرين للمحاكمة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وخلال التقرير التالي ننشر شهادة ضابط الأمن الوطني، بالقضية حول تفاصيل تحرياته بالقضية.

- تحريض على التجمهر واستخدام العنف

وكشفت شهادة ضابط الأمن الوطني، أن تحرياته أكدت أنه في أعقاب الدعوات التي بثها المتهمان الأول والثاني الهاربان خارج البلاد عبر استخدامها موقع "يوتيوب" بشبكة المعلومات الدولية، وروجا من خلالها لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة وداعية لاستخدام العنف، وحرضا فيها على المشاركة في تجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد وداعية لإسقاطه، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتحديد يوم 2019/9/20 موعدا لها.

كما اضطلعت بعض العناصر بتفعيل الدعوات عبر مجموعات وصفحات إلكترونية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتطبيق "الواتساب" بشبكة المعلومات الدولية، بغرض الحشد لتلك التجمهرات، وتحديد مواعيدها وأماكن تسييرها، وقد غرف من تلك العناصر بمحافظة السويس المتهمون من الثالث وحتى العاشر.

- استجابة العناصر والتجمهر في السويس

وأضافت التحريات استجابة العديد من العناصر لتلك الدعوات والمشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بمحافظة السويس- بتاریخ 2019/9/20 والذي امتد حتی تاریخ 2019/9/23، مع علمهم بالغرض منه، وهو التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها أحداث الموت، وقد وقعت منهم تنفيذا لذاك الغرض، جرائم قطع الطريق العام بمحيط ميدان الأربعين بإضرام النيران في إطارات السيارات وإلقاء صناديق القمامة ما تسبب في تعريض حافلات مرفق النقل العام التابعة لديوان عام محافظة السويس للخطر وتعطيل سيرها.

- الاعتداء على قوات الشرطة

كما قاموا بالاعتداء على قوات الشرطة المرابطة بمحيط مكان تجمعهم والقائمة على فض تجمهرهم بما جازوه من أسلحة وأدوات، قاصدين قتل أفرادها وحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم بفض تجمهرهم؛ ما أحدث إصابة الشهود من العاشر إلى الثاني عشر من قوة إدارة قوات أمن السويس، وكذا إصابة الشاهد الثالث عشر الذي تصادف مروره بمكان تجمهرهم، وقد غرف من العناصر المشاركة بذاك التجمهر كل من المتهمين من الثالث وحتى الأخير.

وأنهى أنه نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكن بتاریخ 2020/1/27 من ضبط المتهم الحادي والستين وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، كما ضبط المتهم التاسع والسبعين وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وبتاريخ 2020/1/28 ضبط المتهم الرابع والخمسين وبحوزته سلاح أبيض "خنجر"