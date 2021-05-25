«الوزارى العربى للكهرباء»: الطاقة ركيزة أساسية للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية مع كورونا

فوز الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بـ "أفضل مشروع" في احتفالية "اليوم العربي لكفاءة الطاقة"

نظمت الأمانة العامة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء (إدارة الطاقة - جامعة الدول العربية) بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الدورتين الثامنة والتاسعة من "اليوم العربي لكفاءة الطاقة" يوم الأحد 23 مايو 2021.

"الوزاري العربي للكهرباء": الطاقة ركيزة أساسية للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية مع كوفيد-19-

ويعد اليوم العربي لكفاءة الطاقة من أهم الاحتفالات العربية في مجال الطاقة، إذ يسلط اليوم الضوء على إجراءات كفاءة الطاقة كأحد أفضل الوسائل لتوفير الطاقة وتقليل الاستثمارات اللازمة لتأمين التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة ومساعدة الدول العربية على تقليل اعتمادها على واردات الطاقة، بالنسبة للدول المستوردة للطاقة، أو زيادة الصادرات للطاقة للدول المصدرة.

وأصدر المجلس الوزاري العربي للكهرباء في قمته التاسعة، المنعقدة بمقر الأمانة العامة في 22 ديسمبر 2011، المرسوم رقم 147، الذي أعلن أن 21 مايو من كل عام هو اليوم العربي لكفاءة الطاقة.

"الوزاري العربي للكهرباء": الطاقة ركيزة أساسية للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية مع كوفيد-19

بدأت الدورتان الثامنة والتاسعة بكلمة افتتاحية من رئيسة إدارة الطاقة في جامعة الدول العربية السيدة جميلة مطر. ورحبت السيدة مطر بالحضور وشكرت المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) على تعاونه مع دائرة الطاقة في تنظيم فعاليات اليوم العربي لكفاءة الطاقة 2021.

أشار السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، خلال تصريحه، إلى الفوارق الشديدة حول العالم، بما في ذلك العالم العربي، الناجمة عن جائحة كورونا من حيث الوصول إلى خدمات طاقة حديثة ومستدامة بأسعار مناسبة.

كانت الكهرباء ركيزة أساسية للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة في العديد من البلدان. لكن الملايين من المواطنين في الوطن العربي ما زالوا يفتقرون إلى القدرات الأساسية للحصول عليها، مما أدى إلى مضاعفة التدفقات المالية العامة الدولية إلى الدول النامية لدعم الطاقة النظيفة والمتجددة منذ عام 2010 لتصل إلى 21.4 مليار دولار في عام 2017، وتخفي هذه التدفقات تفاوتات كبيرة، حيث وصلت 12٪ فقط من التدفقات في عام 2017 إلى البلدان الأكثر احتياجًا.

"الوزاري العربي للكهرباء": الطاقة ركيزة أساسية للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية مع كوفيد-19

خصص اليوم العربي لكفاءة الطاقة 2021 جلسة احتفاء بالفائزين في مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة 2020 و2021. تم اختيار تطبيق "Ta'akad" لعلامة الجودة والمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل وعلامات كفاءة الطاقة للمنتجات الكهربائية (المكيفات والغسالات والثلاجات والسخانات والمجففات) والإطارات والمركبات والإضاءة وترشيد استهلاك المياه ليكون الفائز في عام 2020.

تم إطلاق التطبيق من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث تم اختياره كـ"أفضل مشروع مبتكر يستخدم التقنيات لخدمة كفاءة الطاقة".

"الوزاري العربي للكهرباء": الطاقة ركيزة أساسية للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية مع كوفيد-19-

إلى جانب ذلك، تم منح مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة 2021 عن "أفضل آليات تمويل القطاع المصرفي لدعم القطاع الخاص في كفاءة الطاقة خلال جائحة كوفيد 19" إلى المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن مشروعه "وحدات تكييف هواء عالية الكفاءة مكافئة" و"مشروع صنريف". "مقدم من دولة فلسطين".

وهنأ المدير التنفيذي بالإنابة للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الدكتور ماجد محمود محمود ، الفائزين في كلمته الختامية مؤكداً على أهمية تدابير كفاءة الطاقة لتسريع التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل في مجال الطاقة.

والجدير بالذكر أن المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) كان أحد منظمي اليوم العربي لكفاءة الطاقة منذ دورته الأولى في عام 2013.