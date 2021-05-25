الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أمير قطر يدعو الرئيس السيسى لزيارة الدوحة

السيسي
السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، في حضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، إلى جانب عبدالله الخليفي، رئيس جهاز أمن الدولة القطري.

رسالة من أمير قطر إلى الرئيس السيسي

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الخارجية القطري نقل إلى الرئيس السيسي رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والتي تضمنت توجيه الدعوة للرئيس السيسي لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين.

السيسى يؤكد أهمية تركيز الجهود لتحقيق الخير والسلام والتنمية لشعبي البلدين

وأكد الرئيس السيسي لوزير الخارجية القطري، أهمية تركيز الجهود لتحقيق الخير والسلام والتنمية لشعبي البلدين، والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

وأشار الرئيس السيسي إلى حرص مصر على تحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ لسياستها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة.

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