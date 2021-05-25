«الزراعة»: 417 مليون جنيه تمويلًا جديدًا للمشروع القومى للبتلو

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وافق على اعتماد مبلغ 417 مليون جنيه لصالح 2,913 مستفيد من صغار المربين لتربية وتسمين أكثر من 27 ألف رأس ماشية محلية ومستوردة ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن حوالى 4.5 مليار جنيه لحوالى 28 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 305 آلاف رأس ماشية.

وكلف الصياد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محلى أو مستورد، مع توفير كل أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

من ناحيته قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن المشروع القومى للبتلو يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن وثبات الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرءوس الحية للمواشى - أو أسعار اللحوم الحمراء.

وأضاف أن ما تم إقراضه وتمويله للاستفادة من المشروع القومى للبتلو خلال العام الماضى 2020 وحتى الآن حوالى 80% من جملة ما تم صرفه وتمويله خلال الفترة من 2017 وهذا يبين ما حققه المشروع القومى للبتلو من نجاحات نحو الهدف المرجو منه.

ويمكن التقدم للاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام واتساب (01558626681- 01558626682).