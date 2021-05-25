الحكم على سكرتير محامي في قضية لجنتي العمليات والتأمين 21 يونيو

حجزت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة سكرتير بمكتب محاماة بتهمة الانضمام لجماعة ارهابية في القضية 350 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي، والمعروفة باسم "لجنتي العمليات والتأمين"، لجلسة 21 يونيو للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان، ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.

- الانضمام لجماعة إرهابية

كشف أمر الإحالة قيام المتهم مصطفي حسن محمد بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضم الى جماعة الاخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بحيازة مواد من المفرقعات ( كلورات البوتاسيوم ، أكاسيد المعادن، مفرقعات الكلورات ، البارود الأسود ) قبل الحصول على ترخيص بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات

- شهادة الشهود

الشاهد الأول سامح احمد ، نقيب شرطة بوحدة البحث بقسم شرطة الوايلي، شهد بأن تحرياته أكدت ما ورد من معلومات مفادها انضمام المتهم مصطفي حسن لجماعة الإخوان الإرهابية ومشاركته عناصرها في التجمهرات التي تنظمها وحيازته ألعابا نارية بمسكنه لاستخدامها في تلك التجمهرات

الشاهد الثاني علاء محمد نقيب شرطة بوحدة البحث بقسم شرطة الوايلي، شهد أنه نفاذا لأذن النيابة العامة انتقل بتاريخ 11 / 9 / 2015 إلى محل اقامة المتهم فضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على (حقيبة بلاستيكية تحوي ألعابا نارية عشرة شماريخ، وثلاثة كتب من إعداد بعض قيادات جماعة الاخوان الارهابية، ووحدة المعالجة المركزية للحاسب الالي الخاص بالمتهم والتي تحوي مقاطع مرئية وكتب مؤيدة لتلك الجماعة)

الشاهد الثالث احمد مدحت ، نقيب شرطة بقطاع الامن الوطني، شهد بأن تحرياته اسفرت عن صحة ما شهد به سالفيه وأضاف بارتباط المتهم بجماعة الاخوان الارهابية مشاركته عناصرها في التجمهرات

- ملاحظات النيابة العامة

أقر المتهم مصطفي حسن بالتحقيقات باشتراكه في بعض التجمهرات والمسيرات التي نظمتها جماعة الإخوان في غضون عام 2013، وقف منها علي تجمهر رابعة العدوية وأضاف بملكيته لوحدة المعالجة المركزية المضبوطة، أن وحدة المعالجة المركزية تحوي صورا فوتوغرافية ومقاطع مرئية لمسيرات وتجمهرات جماعة الاخوان الإرهابية واخري لفض تجمهر رابعة العدوية، ومحادثات نصية بين المتهم واخر من اعضاء تلك الجماعة الارهابية على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي واتساب.