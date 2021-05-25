«التضامن» توضح إجراءات وشروط الحصول على تمويل سيارة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن منح تمويلات شراء سيارات بكافة أنواعها "ملاكى -أجرة (ميكروباص) - موتسكيلات" من بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لتوفير فرص عمل للمواطنين لتحسين دخولهم وتوفير سيارات لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن شروط وأحكام الحصول على التمويل كالتالي:

-ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

-ألا يقل المقدم المسدد من قيمه السيارة عن 20%.

-بدون مقدم و بدون حظر بيع فى حال تحويل مرتب أو معاش.

-عرض سعر للسيارة أو الموتوسيكل.

إما إجراءات الحصول على السيارة هى:

-عرض سعر للسيارة

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

-مفردات مرتب / معاش / بيان بحصة العميل وريث المعاش – وللضامن فى حالة وجد ضامن

-بيان حالة وظيفيه بالنسبة لأصحاب المرتبات ، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثه.

-إقرار العميل بالموافقه على إصدار وثيقة التأمين على الحياة - إقرار من العميل بالموافقه على -إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد فى حال إعتبارها الضمانة المقدمه.

-إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجه الأولى.

مدة التمويل:

لا تقل عن 2 سنة ولا تزيد عن 7.5 سنة.

الفئات:

أصحاب المرتبات: تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهرى على البنك، بالإضافة إلى تقديم ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال، أو وثيقة مخاطر عدم السداد التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية لصالح البنك حظر بيع على السيارة لصالح البنك.

أصحاب المعاشات وورثة المعاش: تحويل المعاش أو حصة وريث المعاش للبنك، وفقا للضمانات السابقة عدا تقديم ضامن من جهة حكومية.

العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدى بالإضافة، وسداد نسبة 25% مقدم من قيمة عرض سعر السيارة مع تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

أصحاب الودائع تنقسم إلى:- الوديعه المجمدة داخل البنك من خلال إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدى وتقديم وثيقة تأمين على حياه طالب التمويل بالإضافة الى الحظر على السيارة والاعفاء من وثيقة التامين او الحظر وفقا لنسبة المديونية من الوديعة.

اما الوديعه المجمدة بالبنوك الأخرى يتم تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدى وخطاب رسمى من البنك الموجود به الوديعة للتحفظ عليها لصالح بنك ناصر.