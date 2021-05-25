موفد السيسي ينقل تهانيه للسفارة الأردنية بالقاهرة

بمناسبة عيد الاستقلال..

استقبل السفير الأردني لدى القاهرة أمجد العضايلة، في مقر السفارة اليوم الثلاثاء، الأمين برئاسة الجمهورية محمد رضا طلبة، الذي قدّم تهاني الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة العيد الـ75 للاستقلال المملكة.

ونقل الأمين برئاسة الجمهورية تهاني السيسي إلى الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني بهذه المناسبة الوطنية، والتمنيات للأردن بدوام التقدّم والازدهار والاستقرار، في ظل قيادته.

بدوره، أعرب السفير العضايلة، بحضور أعضاء السفارة الأردنية في القاهرة، عن تقدير الأردن والملك لهذه اللفتة الكريمة والبادرة الأخوية الطيبة، التي تعكس عمق العلاقات المتجذرة بين الأردن ومصر وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين.

يذكر أن مبنى السفارة الأردنية في القاهرة، تزيّن منذ أمس، بشعار مناسبة العيد الـ75 للاستقلال، كما حملت أركان السفارة شعار مئوية الدولة الأردنية ورفعت الأعلام على المبنى وفي الساحات.