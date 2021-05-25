الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول مواعيد القطارات التي سيتم إيقافها وتغير مسارها وتعديل مواعيدها

قطار روسي
قطار روسي

جدول مواعيد القطارات التي سيتم إيقافها وتغير مسارها وتعديل مواعيدها.. أعلنت هيئة السكة الحديد إنه سيتم إيقاف تشغيل قطارات اليوم وتعديل مواعيد قطارات آخري في ظل إنجاز مشروعات التطوير وتحديث نظم الإشارات بالهيئة طبقا للجدول الزمني حرصا على تأمين سلامة مسير القطارات وللحد من التاخيرات أثناء فترة فك الارتباط، وقررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف وتعديل مواعيد ومسارات القطارات على بعض الخطوط بالوجهة البحري.
 

جدول مواعيد القطارات التي سيتم إيقافها وتغير مسارها وتعديل مواعيدها
 

وأوضحت هيئة السكة الحديد فى منشور لها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه سيتم إيقاف تشغيل قطاري1417/ 360 القاهرة /شبين القناطر/الزقازيق إيقاف مؤقت لحين صدور تعليمات أخرى، وتعديل مواعيد بعض القطارات ومنها قطار 944 سياحي الزقازيق / القاهرة/ الساعة 5.40 بدلا من الساعة 06.00، وتعديل قيام قطار 1108 مميز الاسكندرية / القاهرة/ الساعة 3.05 بدلامن الساعة 03.30 ، وتعديل قيام قطار 380 ركاب المنصورة / القاهرة /الساعة 08.50 بدلا من الساعة 09.00.

تعديل قيام قطار 62 ركاب دمياط / المنصورة/ الساعة 10.15 بدلا من الساعة 10.20.

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واضافت هيئة السكة الحديد، إنه سيتم تعديل قيام قطار 273 ركاب الزقازيق / الإسماعيلية /الساعة 06.40 بدلا من الساعة 06.55، وتعديلقيام قطار 397 ركاب القاهرة / الزقازيق /الساعة 22.10 بدلا من الساعة 21.40، وتعديل قيام قطار 377 ركاب القاهرة / المنصورة /الساعة07.15 بدلا من الساعة 05.30، وتعديل قيام قطار 936 مكيف طنطا / القاهرة/ الساعة 06.00 بدلا من الساعة 05.55.

جدول مواعيد القطارات التي سيتم إيقافها وتغير مسارها وتعديل مواعيدها
 

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى إنه سيتم تغير مسار مسير قطارات 963 ،941،593 بخط القاهرة/ شبين القناطر/ الزقازيق بدلا من خط القاهرة/بنها، ولفتت إنه سيتم الوضع فى الاعتبار بأنة سيتم اعادة تشغيل هذة القطارات كالمعتاد وطبقا لمواعيدها المقررة بعد الانتهاء من تطوير برجاشارات بنها والمنتظر فى 30/9/2021.
 

وتقدمت هيئة السكة الحديد بالاعتذار لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات نظرا للمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

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