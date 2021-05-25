الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

خبيرة تجميل تطلق مجموعتها الجديدة للعناية بالبشرة الطبيعية

هدى قطان
هدى قطان

تعمل خبيرة التجميل العالمية هدى قطان على توسيع خط منتجاتها بمجموعة جديدة مصممة لتحقيق أقصى استفادة من البشرة الطبيعية، حتى تشعر بالراحة، وذلك بعد إطلاقها مباشرة خط العناية بالبشرة، حيث قالت على صفحتها الخاصة على الانستجرام: "من الآن لايوجد فوتوشوب أو مكياج، إذا كنت ترغب في التألق، فعليك بتلك المجموعة الجديدة التي ستمنح بشرتك النضارة".

تحتوي المجموعة على 13 لونًا، مصنوعة من مكونات طبيعية ومحبة للبشرة كما أن هذه التركيبة مقاومة للماء وخالية من العطور، وتأتي بودرة Soft Radiance Bronzing Powder بخمسة ألوان، وتتعهد بإضفاء الدفء والأبعاد المختلفة على البشرة، بتركيبة كريمية تدوم حتى 12 ساعة.

قالت هدى: " أنا متحمسة جدًا لمشاركة هذا أخيرًا معكم يا رفاق.. ولا أطيق الانتظار لسماع آرائكم.. حيث يأتي الإطلاق بعد نجاح Wishful، مجموعة منتجات العناية بالبشرة من قطا ، والتي تم إطلاقها في فبراير 2020، والتي شملت زيوت البشرة المنقوعة بالورد".

هدى قطان هي فنانة تجميل ورائدة أعمال عراقية أمريكية، مؤسسة خط مستحضرات التجميل هدى بيوتي، لديها ابنة واحدة من زوجها الكولومبي تدعى نور، وتعد مصدر إلهام لنساء كثيرات في جميع أنحاء العالم.

تروج “هدى” لمستحضرات تجميل كالمكياج ووسائل العناية بالبشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر في عدد من مقاطع الفيديو والصور بجسد مثالي، ومع ذلك فهي تتخذ موقفا ضد ما تروج له على أنه جميل ومثالي، وتدعو إلى أن يحب الشخص نفسه مهما حدث، وتحدثت عن معايير الجمال، وكيفية تمكين المرأة.

مؤخرا شاركت في  إطلاق حملة الإمارات 100 مليون وجبة مؤخرًا، والتي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، وتم توزيع أكثر من 1.5 مليون وجبة خلال وباء كورونا، من أجل معالجة سوء التغذية والجوع في العالم النامي.

خبيرة التجميل هدى قطان منتجات العناية بالبشرة البشرة الطبيعية مستحضرات التجميل العطور

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