توقيع الكشف المجاني على 860 ألف سيدة وطفل في كفر الشيخ

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن مديرية الصحة مستمرة في تنفيذ أعمال مبادرة السمعيات ضمن مجموعة من المبادرات الرئاسية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير الرعاية الأساسية والكشف الطبي على عدد من الأطفال حديثي الولادة حرصا على صحة الطفل المصري.

وأشارت سلام، إلى أن محافظة كفر الشيخ تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

كما أوضحت وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 1029 طفل خلال الأسبوع الماضي حيث وصل إجمالي الحالات من بداية المبادرة إلى 104626 طفل.

فيما تواصل الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بكفر الشيخ أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والتي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأعلنت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة، أن إجمالي عدد السيدات اللاتي تم إجراء الفحوصات الطبية لهن خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 754316 سيدة بنطاق المحافظة.

كما أشارت سلام، إلى استمرار فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة، موضحة أن المبادرة هدفها الكشف عن الأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض السمنة وإرتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائى فى الدم وإجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام الثدى، وغير ذلك من الفحوصات.