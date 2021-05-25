حظى رابط الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية برقم الطلب من موقع وزارة الخارجية السعودية 2021 على نسب بحث عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية حتى تصدر قائمة أكثر الكلمات البحثية بعد توقع استئناف حركة الطيران بين مصر والسعودية عقب اعتماد وزارة الصحة السعودية مصل سينوفارم الصيني ضمن لقاحات كورونا لذلك يستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن التأشيرة.



رابط الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية برقم الطلب من موقع وزارة الخارجية السعودية

أتاحت وزارة الخارجية السعودية خدمة الاستعلام عن تأشيرات السفر إلكترونيا عبر موقعها الرسمي من خلال هذا الرابط ( من هنا) وذلك عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة والتي ساهمت في تطبيق التباعد الاجتماعي الذي نصحت به منظمة الصحة العالمية بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اضطر الجميع لعدم التواجد في أماكن مزدحمة مغلقة أو مفتوحة حيث ينتشر الفيروس عن طريق لمس الأسطح المحتوية عليه ووضعها على الأنف أو الفم واختراق الجهاز التنفسي ومنه إلى خلايا المناعة ويتسبب في الوفاة الفورية.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية

يرغب الكثير من المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية في الحصول على تأشيرة زيارة لعائلته وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الخارجية السعودية من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية من القائمة الرئيسية

كتابة رقم الطلب المقدم بالزيارة

تحديد مكان إقامة الوافدين الذي حددته من قبل

الضغط على زر الاستعلام

ظهور نتيجة الطالب وحالة الطلب بالتفصيل

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معلومات عن طلب الزيارة العائلية من وزارة الخارجية السعودية

يمكن الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية برقم الطلب من موقع وزارة الخارجية السعودية حيث تقدمها الوزارة للوافدين لتسهيل إجراءات السفر لأسرة الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية وتقتصر فقد عن أقارب الدرجة الأولى حيث يمكن للمقيم في المملكة طلبها من الخارجية السعودية إلكترونيا إذا توافرت فى المراد طلب الزيارة من أجله الشروط التي وضعتها الوزارة من إجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.