دعم مستشفى الرمد بالمنصورة بمقاعد لانتظار المترددين متلقي لقاح كورونا

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقه الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حزمة مقاعد ساهم بها السيد فاضل الشناوي صاحب مصانع للأدوات الصحية وخزانات المياة والكراسي البلاستيك بمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

وقرر المحافظ تدعيم استراحة مستشفى الرمد بالمنصورة بالكراسي المتبرع بها لتكون مخصصة لانتظار المترددين متلقي لقاح كورونا بمركز التطعيم بالمستشفى عملا على راحتهم ، وقد تسلمت على الفور الدكتورة عبير عبد القادر مديرة مستشفى الرمد بمقر مركز التطعيم حزمة المقاعد المذكورة وتم تنظيمها لاستقبال المترددين.

وأكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على توفير على توفير كافة سبل الراحة لمواطنى المحافظة وثمن محافظ الدقهلية جهود المجتمع المدنى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن محافظة الدقهلية رائدة فى الجهود الذاتية والمجتمع المدنى بها لا يبخل أبدا فى تقديم الدعم اللازم لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد المحافظ على دعمه الكامل لكافة المستشفيات واستعداده التام لتوفير كافة الإحتياجات والأدوات المطلوبة في حال الإحتياج إليها مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير منظومة طبية لائقة بالمواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم.

وقرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية غلق 19 صيدلية إداريا لمخالفتها للقانون وممارستها النشاط دون تعيين مديرمسئول فى كل من مركز المنصورة والسنبلاوين وتمي الامديد وأجا وجمصة.

كما قرر "المحافظ " إعادة ممارسة النشاط لصيدلية بشارع السكة الجديدة بمدينة المنصورة بعد انقضاء المدة القانونية المقررة للغلق وتلافى المخالفات وتعيين مديرمسئول.

ووجه "المحافظ" بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الغلق للصيدليات المشار اليها ، وسرعة انهاء اجراءات التشغيل واعادة النشاط للصيدليات التى تلافت ملاحظاتها وقامت بتعين المدير المسئول وانقضت مدتة الغلق لها وفقا للقانون.

وأشار "المحافظ" إلى ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والصيدليات وايضا محلات بيع الأغذية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين مؤكدا على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين.

جاء قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بشأن نتائج حملات المرور لإدارة التفتيش الصيدلي على عدد من الصيدليات والعيادات والمراكز الطبية للعلاج الحر بالمراكز والقرى بنطاق المحافظة.