حصول العاملين بقطاع السياحة بقنا على لقاح كورونا

أنهت مديرية الصحة بقنا إعطاء لقاح كورونا للعاملين بقطاع السياحة، وذلك في إطار حرص الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة حصول كافة المواطنين على لقاح فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في حضور الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، حيث كانت الفرق الطبية المدربة تقدم اللقاح للعاملين في قطاع السياحة وذلك في فندق بسمة السياحي وباقي الفنادق السياحية.

وأوضح الدكتور راجي أن الفريق الطبي عمل علي التأكد من بيانات العاملين بالفنادق السياحية والحجز لهم على موقع الوزارة و إعطائهم اللقاح في إطار من الوقاية والحماية، وذلك عقب التأكد من العلامات الحيوية.

وأكد وكيل الوزارة، على أن الفريق أعطي اللقاح لجميع الفنادق السياحة بالمحافظة لضمان حصول كافة العاملين بالسياحة للقاح وبصورة مجانية

وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ،عن تخصيص 7 مراكز جديدة لتلقي لقاح فيروس كورونا بمحافظة قنا ليصبح إجمالي عدد مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا في المحافظة 8 مراكز.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتوسع في مراكز تلقي اللقاح بالمحافظات الاعلى في نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح بهدف تخفيف أعباء الانتقال لمن يرغب في أخذ اللقاح .

وأوضح محافظ قنا أن مراكز تلقى اللقاح الجديدة هي «وحدة صحة الأسر بنجع القزاز بمركز أبوتشت، وحدة صحة الأسرة بنجع شاهين بمركز فرشوط، مركز صحة الأسرة بنجع حمادي، جمعية الإخلاص بمركز دشنا، مركز صحة الأسرة بنقادة، وحدة صحة الأسرة بالقلعة بمركز قفط، مستشفى قوص المركزي»، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية لكل مركز تتراوح ما بين 75 إلي 100 مواطن يوميا، وذلك بدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا طوال أيام الإسبوع داعيا المواطنين إلى ضرورة التسجيل على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة لتلقي اللقاح، مؤكدا أن اللقاح آمن ومجاني .

وطالب جموع أهالي محافظة قنا وخاصة كبار السن ضرورة سرعة التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا وتحديد الأماكن القريبة ليهم.