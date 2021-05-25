بسبب خلافات زوجية ونفقة.. المؤبد لقاتل زوج شقيقته بالتجمع

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، منذ قليل اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل قتل زوج شقيقته لرفضه إعطائها نفقات أبنائها بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال، وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور عبد الله محمود، وكيل النيابة وأمانة سر عادل الشيخ.

- خلافات زوجية سبب الواقعة

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود خلافات زوجية بين المجني عليه «ط» وزوجته «س»، انتهت بأن توجهت الزوجة إلى حيث يقيم زوجها المجني عليه المذكور للمطالبة بنفقات أبنائها منه، فحدثت مشادة كلامية بينهما وتبادل السباب بينهما، وسارعت بصفع المجنى عليه على وجهه وكانت معها وقتذاك شقيقتها «هـ» وإذ بادر المتواجدون بفض تلك المشاجرة، قامت بالاتصال بشقيقها المتهم «أ» الذى حضر من فوره على دراجة بخارية وبيده سلاح أبيض «مطواه».

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بالإسراع خلف المجني عليه الذي كان يسير وسط مجموعة من أولئك الذين تمكنوا من فض المشاجرة التي قامت بينه وبين زوجته وإذ لحق به طعنه بالمطواه باليد الأخرى في صدره موجها إليه عدة طعنات بمنطقة الصدر محدثا إصابته التي أودت بحياته.

- عقوبة جريمة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).