الرئيس السيسي يتسلم وسام الاستحقاق الخاص من اللجنة الأوليمبية الإفريقية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية الإفريقية "الأنوكا"، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وقام مصطفى براف بإهداء الرئيس وسام الاستحقاق الخاص باللجنة الأوليمبية الإفريقية، والذي يُعد أحد أرفع الأوسمة الرياضية في القارة الإفريقية، مشيدًا بدور مصر التاريخي كإحدى الدول الإفريقية المتفوقة في مختلف الرياضات الجماعية والفردية، خاصةً في ظل كونها أكثر الدول فوزًا بدورة الألعاب الإفريقية على مدار التاريخ، وهو الأمر الذي يعد امتدادًا للموقع المصري الريادي في إفريقيا على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تلك الرياضية.

كما أعرب رئيس اللجنة الأوليمبية الإفريقية عن تقديرهم لكل التسهيلات والتجهيزات التي وفرتها مصر لاستضافة فعاليات الجمعية العمومية التاسعة عشر لها بالقاهرة، مؤكداً ثقتهم في نجاح مصر على جميع الأصعدة في استضافة مختلف الفعاليات الرياضية عالمياً وقارياً، خاصةً في ضوء الخبرة المصرية المتراكمة في هذا الصدد، وكذلك ما تتمتع به مصر من بنية تحتية مجهزة على أعلى مستوى، وهو ما انعكس في التنظيم الرائع الأخير لبطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر، والذي حظي بإشادة دولية واسعة.

ورحب الرئيس بوفد اللجنة الأوليمبية في مصر، مهنئاً مصطفى براف على انتخابه رئيساً لها، ومشيراً إلى دورها الهام في تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى القاري، أخذاً في الاعتبار تأثيرها الفعال في التقريب بين شعوب العالم وغرس الروح الرياضية والإخاء بينهم في إطار التنافس الرياضي، ومشيداً بالتطور الملحوظ الذي تشهده الرياضة الأفريقية على الساحة العالمية، والذي تمثل في الأداء المشرف خلال الفترة الأخيرة لمعظم الفرق واللاعبين الأفارقة في البطولات الدولية لمختلف الألعاب الرياضية الجماعية والفردية.

كما أكد السيد الرئيس توفير الدولة لشتى سبل الدعم لعقد اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية الإفريقية في القاهرة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها القارة الإفريقية بسبب جائحة كورونا، مشيراً سيادته إلى أن مصر مستعدة دائماً لاستضافة كل الأحداث والفعاليات الرياضية في أي وقت وتوفير جميع الإمكانيات والقدرات التنظيمية والإدارية واللوجستية لإنجاحها.

وقد شهد الاجتماع استعراض الإنجازات التي حققتها الرياضة الإفريقية مؤخراً، وخطط اللجان الأوليمبية الإفريقية خلال الفترة المقبلة في هذا الخصوص للاستمرار في التطوير والتقدم، فضلاً عن سبل التعاون بين مصر واللجنة الأوليمبية الإفريقية، للمساهمة في تطوير إمكانات الشباب الإفريقي في المجال الرياضي.

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي