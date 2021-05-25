«إعلام بنى سويف» تكرم مراسل «الدستور»

كرم الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور عبدالعزيز السيد عميد كلية الإعلام، اليوم الثلاثاء، الزميل محمد حفيظ مراسل "الدستور" بمحافظة بنى سويف، على مجهوداته والجريدة للمساهمة فى النهوض بالجامعة، وذلك بإهدائه درع الكلية وشهادة تقدير.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمتها كلية الإعلام تحت عنوان "دور الدراما في دعم الولاء والحس الوطني للشباب"، بمشاركة عميد كلية الإعلام، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس ورموز العمل الصحفي والإعلامي بالمحافظة.

وأعرب رئيس الجامعة، عن اعتزازه بدور الصحافة والإعلام، وتوجيه الأنظار إلى الملفات التي تحتاج إلى المتابعة، موجهاً الشكر لكل من ساهم من خلال كتابته سواء بتسليط الضوء على الإنجازات والنجاحات التي شهدتها الجامعة في الآونة الأخيرة، وكذلك من قام بالنقد البناء الذي دائماً ما تضعه الجامعة عين الاعتبار للاستفادة منه ودراسته، إيماناً منها بأنه يصب في مصلحة الجامعة والمجتمع، من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الجودة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وفي حوار مفتوح، ناقش الحضور العديد من القضايا والملفات التي تخص الجامعة والمجتمع، كما خرجوا بالعديد من التوصيات وأبرزها تدشين صالون ثقافي بكلية الإعلام يعقد شهريًا بحضور رئيس الجامعة والقيادات الجامعية ورموز الإعلام بالمحافظة.

وأشاد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف بجهود الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الأزمة الراهنة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أنه امتداد لدور مصر التاريخي والقيادي في تبني القضية الفلسطينية ورعاية وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في إعادة إعمار قطاع غزة من خلال المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي بتخصيص نصف مليار دولار لإعمار القطاع، وفتح المستشفيات المصرية ومعبر رفح لنقل المصابين الفلسطينيين للعلاج داخل مصر.