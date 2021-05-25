وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره الأمريكى تعزيز الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، سبل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين، وأهمية العمل على بناء الثقة بين الأطراف كافة وإيجاد حل شامل ومستدام لإنهاء الصراع وتحقيق السلام.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، استعرض الجانبان العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والنمو والتطور في التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بالمجالات كافة.

وثمن الجانبان الجهود التي بذلت طوال الفترة الماضية من أجل وقف إطلاق النار، وأكدا أهمية البناء على ما تحقق والدفع نحو حلول شاملة ومستدامة تقود إلى تعزيز أمن واستقرار المنطقة وتعود بالخير على شعوبها.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والتعاون المشترك والمثمر بين الجانبين، من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وصون السلم والأمن الدوليين.

كما ثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية، وساهمت في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التزام دولة الإمارات الثابت بأمن واستقرار المنطقة، وحرصها على دعم الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار والسلام يشكلون دعامة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.

ووفقًا للبيان الإماراتي، رحب وزير خارجية الإمارات بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاقيات إبراهيم، وتأكيدها على دورها المهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام الشامل، مشيرًا إلى أهمية التطلع نحو مستقبل مشرق للمنطقة تسود قيم التسامح والتعايش والمضي قدمًا في مسار البناء والتنمية.