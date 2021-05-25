فاروق حسني يستقبل سفير اليابان في مصر والممثل الرئيسي لمكتب جايكا مصر بمتحفه (صور)

استقبل الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، ماساكي نوكي سفير اليابان في مصر، والسيد يوشيفومي أمورا ‎الممثل الرئيسي لمكتب جايكا بمصر، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، في مؤسسة فاروق حسني الفنية بالزمالك.

فاروق حسني والوفد

وتجول الحضور في متحف المؤسسة، وشاهدوا فيها الأعمال الفنية المميزة والقطع الجمالية المتنوعة، الموجودة بالمتحف.

أعرب السيد اومورا عن سعادته لزيارة المتحف، ورؤية ما يعرضه المتحف من لوحات للعديد من كبار الفنانين التشكيليين، والكتب والأعمال الأدبية وغيرها من المؤلفات لكبار الكتاب بالعالم العربي والغربي.

تفقد متحف فاروق حسني

كما أشاد بالدور التي تقوم به المؤسسة بقيادة الدكتور فاروق حسني فى تشجيع الإبداع ومكونات الثقافة من خلال المسابقات والجوائز المقدمة فى مجالات عديدة للفنون.

فاروق حسني والوفد 2

وتضم المؤسسة متحفاً لمقتنيات وزير الثقافة الأسبق، من بينها أعمال فنية لعدد كبير من رموز الفن المصري، من المقرر أن يتم افتتاحه بشكل كامل قريباً.

ولا يقتصر متحفه على عرض الأعمال الفنية الخاصة به، بل يضم لوحات لكبار الفنانين مثل محمود سعيد، وأعمال نحت لآدم حنين وغيرهما.

وتعد هذه المؤسسة حلماً لطالما راود فاروق حسني، منذ كان وزيراً للثقافة، حيث سبق أن وعد بتحويل منزله إلى متحف، لكنّ الأحداث التي تلت 25 يناير 2011 وخروجه من الوزارة، تسببت في تأخر تحقيق هذا الحلم، وتغيير شكله ليتحول المتحف إلى مؤسسة ثقافية تنظّم أنشطة ومسابقات في مختلف المجالات الفنية، وتدعم الشباب.

وبدأت المؤسسة الوليدة أول نشاطاتها بالإعلان عن فتح باب التقدم لجائزة مؤسسة «فاروق حسني للثقافة والفنون» في فن الرسم 2020، والتي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه، وأعقبها الدورة الثانية التي ضمت فروع أخرى للمسابقة.

ويضم مجلس أمناء المؤسسة، إلى جانب فاروق حسني، كلاً من الدكتور مصطفى الفقي، والمهندس نجيب ساويرس، والدكتور زاهي حواس، والدكتورة مؤمنة كامل، والدكتورة عالية عبد الهادي، وتامر عوف، والكاتب محمد سلماوي، ووائل السمري، والفنان إيهاب اللبان، وأحمد الضبع، وإيناس لوقا، والمهندس عبد السلام شعير، والدكتور خالد سرور، ممثلاً عن وزارة الثقافة المصرية، والدكتور حسام لطفي.