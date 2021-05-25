فئات محظورة من تلقي لقاح كورونا في مصر.. تعرف عليها

يبحث كثيرون عن لقاح فيروس كورونا المستجد بالتزامن مع ارتفاع أعداد المسجلين في موقع وزارة الصحة لتلقيه، ولكن هناك بعض الفئات المحظور عنها تناول اللقاح حسبما أعلنت الوزارة، ترصدها «الدستور» في السطور التالية.

الفئات المحظورة من تلقي لقاح كورونا فى مصر

- لا يوصى بتطعيم جميع الأطفال من هم أقل من 18 أو 16 سنة، لأنه لم يثبت صحة تناولهم للتطعيم بعد، ولأن الدراسات الإكلينيكية لم تستكمل ولم تحدد أمان التطعيم لهذه الفئات.

- لا ينصح تناولها للأشخاص الذين يعانون من الحساسية.

- أدت لقاحات اللقاح إلى دخول الأشخاص إلى غرفة العمليات وتسببت في مضاعفات شديدة، حيث يعانون من التعب والصدمات والتورم وردود فعل التهابية أخرى، وبالتالي قد يؤدي الحصول على لقاح كورونا إلى زيادة الخوف لدى أولئك الذين لديهم تاريخ سابق أو معروف من الحساسية.

- وبحسب توصيات CDC، من الأفضل ألا يحصل الأشخاص على الجرعة الثانية من التطعيم، إذا ظهرت عليهم أعراض الحساسية بعد تلقي الجرعة الأولى، لأن هذا يعني أنهم يعانون من الحساسية اتجاه أحد مكونات اللقاح.

- وفقًا لتقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، استبعدت الحوامل والمرضعات، أنه لا يوصى بتطعيمهن في هذه المرحلة، تجنبا لمخاطر الأثار الجانبية على الجنين.

- النساء اللاتي يخططن للحمل، تعفى من أغلب حملات التطعيم ضد كورونا في جميع أنحاء العالم، ويرجع السبب إلى أن اللقاحات لم يتم اختبارها سريريًا على هذه الفئات أثناء التجارب الأولية.

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- أوصت مراكز السيطرة على الامراض بضرورة إبلاغ مرضى نقص المناعة البشرية بأن سلامة وفعالية لقاح فايزر على مرضى الإيدز لا تزال غير واضحة، ويجب عليهم الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لحماية أنفسهم من العدوى.

- لا ينصح للأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة شديدة، مثل السرطان أو أولئك الذين قد يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، أو لديهم جهاز مناعي غير وظيفي.