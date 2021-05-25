التحالف المصرى لحقوق الإنسان يدين تجنيد «الحوثي» أطفال المدارس في اليمن

أدان التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، تجنيد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أطفال المدارس في اليمن.

وأفاد التحالف تجنيد ميليشيا الحوثي الإرهابية نحو 10300 طفل على نحو إجباري في اليمن منذ عام 2014، تحت اسم الدورات الصيفية، وفق مناهج أعدها خبراء في حزب الله اللبناني ، وتستهدف الحملة الطلاب في المراحل الدراسية وعلى مستويات مختلفة تشمل التعبئة الفكرية المتطرفة وتنتهي باستخدام الأسلحة.

وأكد التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية أن جماعة الحوثي الإرهابية افتتحت 52 معسكر تدريب لآلاف المراهقين والأطفال، وانتشرت حملات التجنيد الإجباري في مناطق صعدة وصنعاء والمحويت والحديدة وتهامة وحجة وذمار، واستهدفت الأطفال من عمر 10 سنوات خصوصا من طلبة المدارس، يحتوي البرنامج الصيفي على محاضرات يومية إلزامية لزعيم الميليشيات داخل معسكرات إرهابية مغلقة لتدريب الأطفال على يد خبراء إيرانيين.

وطالب التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية جماعة الحوثي الإرهابية إلى التوقف الفوري عن تجنيد الأطفال واستغلالهم، لما في ذلك من خطر كبير على حياتهم ومستقبلهم، وانتهاك جسيم لحقوقهم المكفولة في المواثيق والأعراف المحلية والدولية ذات العلاقة.

وحذر التحالف من عواقب خطيرة في حال استمرار الفشل الأممي بالتصدي لهذه الظاهرة ، كما يطالب مجلس الأمن بإحالة قضية تجنيد الأطفال في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة حرب بموجب ميثاق روما الأساسي الناظم للمحكمة.

وكان التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية أدان أعمال العنف والترهيب وعرقلة عمل المؤسسات السيادية من قبل الميليشيات المسلحة في ليبيا، وأفاد التحالف بقيام أحد عناصر المليشيات الإرهابية في منطقة جنزور غرب العاصمة "طرابلس" صباح يوم الجمعة الماضي، يدعى "أيوب سحاب" من ميليشيا "فرسان جنزور" بإطلاق النيران بشكل عشوائي و الهجوم على أحد المنازل في منطقة جنزور مهددا بقتل كل من فيه، أمام مرأى ومسمع الجميع؛ مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة والده.