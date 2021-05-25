60 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف الكاشف الجديد في دمياط

واصلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الجولة التى أجرتها اليوم الثلاثاء، لافتتاح مشروعين بقطاع التعليم والصرف الصحى بقيمة إجمالية ٦٠.٤٩٣ مليون جنيه، بإطلاق إشارة البدء لتشغيل مشروع صرف صحي قرية الكاشف الجديد "محطة الرفع الفرعية" بمركز الزرقا وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

جاء ذلك بحضور أميمة متولى، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وغريب عارف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.

واستمعت "المحافظ" إلى شرح مفصل عن المشروع الذى يبلغ عدد المستفيدين منه ١٠٩٦٣ نسمة بتكلفة بلغت ٥٥ مليون جنيه، إذ يتضمن محطة رفع تحتوى على عدد ٣ طلمبة رافع مانوميتير ١٦م وطلمبة احتياطى وكذا وحدة توليد قدرة ٢٠٠ ك. ف. أ، وشبكة انحدار مواسير UPVC أقطار مختلفة بطول ١٠ كم أقطار مختلفة، وخط طرد قطر ٢٥٠ مم مواسير HDPE بطول ٢.٧ كم، وتم ربطه من محطة الرفع الفرعية إلى غرفة التهدئة إلى محطة الرفع الرئيسية بقرية حجازى حسنين.

فيما وقد أشارت "الدكتورة منال عوض" إلى أن المحافظة قد سعت إلى الانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد، خاصة مع كونه من إحدى المشروعات المتعثرة، حيث تم إسناد أعمال تنفيذه منذ عام ٢٠٠٥، ولم يتم التمكين من موقع المشروع إلا بحلول عام ٢٠١٧، وتم بدء التنفيذ من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ووجهت "المحافظ" بالبدء في التواصل مع المواطنين للتقديم على الوصلات المنزلية لتحقيق الاستفادة من المحطة التى ساهمت فى تغطية القرية بخدمات الصرف الصحي وبدء تنفيذ عمليات رصف الطرق هنالك.

وفى سياق متصل، أكدت "محافظ دمياط" أنه تم تحقيق جهود كبيرة خلال الفترة الماضية لتنفيذ واستكمال المشروعات المتعثرة بذلك القطاع، إذ بلغت نسبة التغطية بتلك الخدمة ٧٦٪ على مستوى المحافظة، فضلاً عن الأعمال الجارية بعدد ١٢ مشروع صرف صحي بمركز كفرسعد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تخصيص قطعتين أرض لإقامة مشروعين آخرين.