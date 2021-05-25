تفاصيل جريمة «أبو تمارا».. عرض طفلته الرضيعة للبيع بـ 100 ألف جنيه على «فيسبوك»

بـ «100 ألف جنيه» .. بسبب الإنجاب العشوائي لم يجد أب حلا للتخلص من مشاكله سوى بيع ابنته الرضيعة ، وذلك وفق تفاصيل في القضية رقم 4199 لسنة 2021 جنايات العجوزة والمقيدة برقم 489 لسنة 2021 كلى شمال الجيزة.

- قرار الإحالة

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال الجيزة الكلية ،انه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "س. ع"، 31 سنة، مقيم في الهانوفيل بالإسكندرية، (محبوس) أنه في 8 مارس 2021، بدائرة قسم شرطة العجوزة - محافظة الجيزة، تعامل في المجني عليها الطفلة" ندى س" - وذلك بعرضها للبيع مستغلا في ذلك حداثة عمرها وحاجته المالية حال كونه والدها المسئول عن تربيتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم استخدم موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) على شبكة الانترنت الدولية بإنشاء حساب خاص به بهدف ارتکاب وتسهيل ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق.

- اعترافات المتهم

وجاء بأقوال المتهم أمام النيابة العامة :" اللي حصل إنا بعد ما مراتي الأولى ماتت وكنت مخلف منها "ن" و"س" كانت ظروفى وحشة وكنت عملت حادثة وبعدها أكثر من عملية جراحية، واستلفت كتير ودخلت في شغل وخسرت فيه وكنت كاتب على نفسي إيصالات أمانة ".

وأضاف :" وبعد كده أتجوزت (ب) والظروف ضاقت أكثر ومكنتش عارف اصرف على العيال ولا مراتي، ولا أتعالج وعملت أكونت على الفيس باسم ابوتمارا وطلبت بيه مساعده محدش ساعدني"، وتابع :" وبعد كده لقيت جروب للتبني فقلت أعرض البنت " ن" للتبني مقابل فلوس اهو تعيش كويس وانا اصرف على أخوها لأنه مريض".

- تفاصيل الواقعة

وأوضح:" وبعدها في واحد تواصل معايا واتفقت معاه على 100 ألف مقابل انه ياخد البنت "ن"واتفقنا نتقابل فى المهندسين وأول مارحت لقيت الحكومة راحت مسكتنى على طول واخدونى معاهم وجابوني معاهم القسم وده كل اللي حصل".

- أقوال الشهود

وجاء بأقوال - مفتش بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالبشر، أنه على إثر معلومات وردته من أحد المصادر السرية بقيام المتهم بالإعلان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " عن بيع المجني عليها، كلف مصدره السري التواصل مع المتهم تحت نظره فاتفق الأخير و المتهم على شراء المجني عليها مقابل مالي وحددا موعدا لإتمام البيع وحضر المتهم وبيده المجني عليها وبرفقته زوجته"الشاهدة الثانية "حيث اتفقا على المقابل فضبطه".

وأضاف أن تحرياته السرية قد كشفت عن صحة عرض المتهم نجلته المجني عليها للبيع بمقابل مادي و عزی قصد المتهم من ذلك إلى استغلال المجني عليها ماديا.

كما جاء بأقوال "ب. ا"، 21 سنة ربة منزل، مقيمة الهانوفيل الاسكندرية بصحة ضبط المتهم على نحو ما شهد به الشاهد الأول أن المتهم عقب ضبطه قد أقر لها باعتزامه بيع المجني عليها مقابل مالى لضيق حال المعيشة.

كما ثبت من تحقيقات النيابة العامة و بفحص هاتف المتهم وجود محادثات بين المتهم وأحد الأشخاص يتفق معه على بيع المجني عليها مقابل مبلغ مالية.

كما أقر المتهم بالتحقيقات بارتكاب الواقعة، وبجلسة نظر تحديد الحبس الاحتياطي بتاريخ 2021/3/11.