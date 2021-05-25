إيران تسجل 11.8 ألف إصابة جديدة و208 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 11 ألفًا و873 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيانها اليومي، وفقًا لوكالة أنباء (إرنا) الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم/الثلاثاء/ - أن إجمالي الإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الفيروس بلغ مليونين و855 ألفًا و396 إصابة مؤكدة، من بينها 4 آلاف و695 حالة في وضع حرج.

وأضافت أنه تم تسجيل 208 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 79 ألفًا و56 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس بلغ مليونين و362 ألفًا و428 متعاف حتى الآن.

وذكرت أن 19 مليونًا و185 ألفًا و933 شخصّا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بالفیروس في أنحاء إيران حتی الآن.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وفي سياق متصل، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.