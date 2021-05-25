وزيرة التضامن توجه بتوفير أغذية وبطاطين للكبار والصغار بلا مأوى

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فريق التدخل السريع التابع للوزارة نجح في التعامل مع 16515 بلاغًا منذ انطلاقه في عام 2014، تضمنت "مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية" على مستوى الجمهورية.

ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق التدخل السريع وأطفال وكبار بلا مأوى من خلال غرفة العمليات المركزية بالتعاون مع المحافظات للتعامل مع الحالات وتقديم أوجه المساعدات لهم من نقلهم وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية او تقديم بطاطين واغطية لوقايتهم وكذلك وجبات غذائية.

الجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن طبيعة تكوين الفريق ساعدت على سرعة استجابته والتي تنعكس في الأداء الجماعي لأعضائه ومحاولات التعامل بإبداع وابتكارية لإيجاد حلول يكون هدفها تحقيق المصلحة الفضلى للحالة، وقدرة أعضاء فرق التدخل السريع على التحرك بسرعة في غير مواعيد العمل الرسمية وأيام الإجازات، بالإضافة إلى وجود تواصل فعال بين الفريق المركزي بالوزارة وباقي الفرق على مستوى الجمهورية، فضلا عن التنسيق الذي يقوم به الفريق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء والإدارات المعنية بالوزارة.

وأوضحت أن هناك العديد من الإجراءات الاحترازية التى يتم اتباعها، من قبل فريق التدخل قبل التعامل مع المشردين بالشوارع، لافتًا إلى أنه يتم تعقيم أعضاء الفريق قبل النزول للتعامل مع الحالات مع الالتزام بارتداء "الجوانتي وماسك الوجه".

وتغطي فرق التدخل السريع كافة محافظات الجمهورية من خلال الفرق الفرعية، بالإضافة إلى الفريق المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي.