ضمن مشروعات الري.. إنشاء 8 بحيرات وأحواض بـ286 مليون جنيه ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذي لسير الأعمال الجاري تنفيذها لإنشاء عدد 8 بحيرات"أحواض تهدئة وترسيب"وعدد 8 حواجز ترابية بمخرج وادي سنور والتي تنفذه الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات ري مصر الوسطى، باعتماد يقدر بـ 286 مليون جنيهاً تقريباً، ضمن الحلول الفنية التي تستهدف دعم قدرة مخر سيل سنور للتصدي لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرة المخر للتعامل مع السيول.

- تعزيز قدرة مخرات السيول

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعدته مديرية الري، وتضمن الإشارة إلى استمرار أعمال إنشاء أحواض التهدئة والترسيب والحواجز الترابية، لتجميع المياه المتدفقة مما يسهم في تهدئة جريانها واندفاع سريانها بالشكل الذي يعزز من قدرة مخر السيل من احتوائها وتخزينها والحفاظ على أعمال تطوير ورفع كفاءة المخر وحمايتها من النحر وعدم تأكل الجوانب، فضلاً عن دعم إمكانية إعادة استخدام ما يقرب من 50% من كميات مياه الأمطار المتدفقة في مواسم سقوط الأمطار

- 32% نسبة تنفيذ الأعمال

وقال محافظ بنى سويف إنه وبحسب تقرير الري أن نسبة التنفيذ قد بلغت 32% من الأعمال والتي بدأت في 18 يناير الماضي ومن المقرر أن تنتهى بحلول يناير العام القادم 2022، حيث تتواصل أعمال الحفر في البحيرات بمساحات متفاوتة تتراوح ما بين 300 ×300م وأخرى بمساحات 150× 150 م، وكذا أعمال تدبيش قاع مخر السيل ، وذلك تحت إشراف ومتابعة من الإدارات المعنية بمديرية الري وإدارات المتابعة والأزمات بديوان عام المحافظة.

- استلام 201 ألف و157 طن قمح

وفى سياق منفصل أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأنه تم"أمس"استلام وتوريد 5 آلاف و390 طن من الأقماح المحلية بمواقع الاستلام والتخزين، ليصل إجمالي الكميات الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم إلى 201 ألف و157 طن "بنسبة 100.5% "أعلى من المستهدف توريده هذا العام،مشيرا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع ومديريتي التموين والزراعة وجهات التسويق.