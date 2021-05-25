مندوب روسيا: الجولة الخامسة من محادثات فيينا قد تكون الأخيرة

قال مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل اوليانوف، اليوم الثلاثاء، إن الجولة الخامسة من محادثات فيينا قد تكون الأخيرة، حسبما أفادت وكالة “أردو بوینت”.

وأضاف أوليانوف، أن الجولة الحالية من المحادثات في فيينا بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي قد تصبح الحاسمة.

وغرد أوليانوف، عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر"، ردًا على سؤال ما إذا كان من الممكن التنبؤ بأن الجولة الخامسة ستصبح الحاسمة في استعادة الصفقة: "أعتقد أنها قد تكون النهائية، لكن دعونا ننتظر".

كانت أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم، أن موسكو تأمل بإحراز تقدم في خطوات متسقة متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في سياق جولة جديدة من المفاوضات بشأن العودة للالتزام بخطة العمل الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي وقت سابق من اليوم، قال متحدث الحكومة الإيرانية، علي ربيعي: "تقديرنا أنه من الممكن قريبًا الوصول إلى نتيجة نهائية في مفاوضات فيينا، والبدء في عملية عودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم في الاتفاق النووي".

وعن سير المفاوضات، أوضح ربيعي أن "هناك اتفاقًا على المواضيع الأساسية، وهناك اختلاف على مواضيع جزئية في مفاوضات فيينا، وتستمر المحادثات لحل هذه الخلافات".

وأكد أنه "في الوقت الحالي لا توجد أرضية أو ضرورة للتفاوض بين طهران وواشنطن على مواضيع خارج الاتفاق النووي"، مشددا على أن "مواضيع القدرات الدفاعية والعسكرية ليست موضع تفاوض مع أي أحد".

وعن تمديد الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الرقابة على المنشآت الإيرانية لمدة شهر، علق ربيعي بأن "تمديد مذكرة التفاهم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مبني على التقدم الحاصل في محادثات فيينا، ووصول هذه المحادثات إلى نهايتها، ويأتي كبادرة حسن نية من قبل إيران لدعم المحادثات".