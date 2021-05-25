الإعدام والمؤبد لـ5 قتلوا سيدة مسنة لسرقتها في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا لكل من "ن. ف. ع"، و"ر. م. أ"، و"هـ. ع. ق"، والمؤبد لـ"ش. م. م" و"ي. م. م "، بتهمة قتل امرأة مسنة لسرقتها في قرية العصلوجي وسرقتها، كانت هيئة المحكمة قد أحالت أوراقهم لفضيلة مفتى الديار المصرية، الجلسة الماضية، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، مدحت سالم، وهيثم الضوي، وأمانة سر نبيل شكرى، ومحمد إبراهيم.

- تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من عام 2020 المنقضى، عندما أخطر اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، من اللواء عمر رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أسرة "س. و. ع" 67 سنة، ربة منزل، بالعثور عليها جثة هامدة مُضرجة بدمائها داخل مسكنها بمنطقة "العصلوجى"، التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وتبين العثور على الجثة مُسجاة وبجوارها العكاز الخاص بالمجني عليها، والتي تبين وجود كدمات بأنحاء متفرقة بها، فضلًا عن وجود جروح حول رقبتها ويديها وأصابعها، وآثار دماء وجروح في رأسها ووجهها، وأن المجني عليها كانت تعيش رفقة زوجها بعد زواج كافة أبنائهم.

- نتائج التحريات

و تبين بعثرة محتويات الشقة واختفاء كافة المصوغات الذهبية الخاصة بالمجني عليها، وتبين أن المجني عليها، كانت تعتمد على " هـ. أ " 27 سنة، ربة منزل من المنطقة، لمساعدتها في ترتيب وتنظيف المنزل نظرًا لكبر سنها وعجزها نوعًا ما، وتبين أنها وراء ارتكاب الواقعة حيث استعانت بزوجها كهربائي وصديقة لها وزوجها سائق وشقيقة زوجته.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من كهربائى 25 سنة وزوجته 22 سنة وشقيقتها عاملة بمصنع 26 سنة، وسائق تروسيكل والسابق اتهامه فى قضيتى "مخدرات"، وزوجته 22 سنة ربة منزل، وجميعهم مُقيمون بدائرة مركز الزقازيق.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، وأقرت المتهمة " ه" 27 سنة، ربة منزل، أنه نظراً لترددها على المجنى عليها لمساعدتها فى أعمال المنزل وعلمها باحتفاظها بمصوغات ذهبية اتفقت مع باقى المتهمين على قتلها بدافع سرقة مصوغاتها الذهبية، وتمت إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق.