الثلاثاء 25 مايو 2021
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سياسي

برلماني: «مشروعك» عززت ثقافة العمل الحر من خلال منح بفؤائد 5%

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مبادرة «مشروعك» واحدة من أبرز المبادرات الحكومية لدعم الشباب وإقامة مشروعات استثمارية خاصة، مما تعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع، الذى يبدأ من 25 ألف جنيه، حتى 2 مليون جنيه بمساهمة 6 بنوك وطنية، من خلال فائدة لا تتعدى 5٪، مشيرًا إلى أن إجمالى القروض التى منحت فى إطار المبادرة 17.3 مليار جنيه، حتى 31 من شهر ديسمبر العام الماضي، وبنهاية شهر يناير 2021، أصبحت 17.9 مليار جنيه، مما يؤكد نجاح تلك المبادرة في بناء مستقبل واعد لهؤلاء الشباب.

وأوضح «عمار»، أن المشروعات الصغيرة بدأت شيئا فشيئًا تحقق نجاحات بدءً من انخفاض معدل البطالة عند 7.3% في الربع الأول من العام الجاري رغم تأثير تداعيات جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على جميع دول العالم وتراجعت اقتصادات العالم أجمع، والصادارات المصرية بدأت تتحسن، إضافة إلى نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تغذية السوق المحلي عندما توجهت نحو الصناعات الوسيطة والتي تتكامل مع الصناعات الكبرى وبالتالي التقليل من فاتورة واردات المواد الخام والصناعات التكميلية.

وأضاف «عمار»، أن الدولة تقدم التمويلات والدعم اللازم ونشر ثقافة العمل ليتحول الشباب من الطموح في التعيين في الجهاز الإداري للدولة إلى العمل على مشروع خاص به، وهو أمر إيجابي من حيث البدء في مشروعات جديدة تزيد من وتيرة التنمية في مختلف المجالات، كما أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بدول فعال في الفترة الاخيرة وتوسع دوره من حيث توفير التمويل والتدريب ويسهل الإجراءات التي من شأنها التيسير على الشباب وصغار المستثمرين.

ووجه عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين مع ضرورة الإلتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة «مشروعك» مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع، مؤكدًا أن المشروعات الصغيرة تساعد في دعم سوق العمل وتخفيض معدلات البطالة، وايضًا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

النائب حسن عمار مبادرة مشروعك لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مشروعات صغيرة البطالة

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