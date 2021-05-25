مايا مرسي تناقش مع سفير الأرجنتين بالقاهرة جهود النهوض بالمرأة

استقبلت مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، الثلاثاء، إدواردو فاريلا، سفير الأرجنتين بالقاهرة؛ للتعرف على جهود المجلس في مجال النهوض بالمرأة وبحث سبل التعاون بين الجانبين.



ورحبت مايا بسفير الأرجنتين، معربة عن سعادتها بالتعاون خلال الفتره القادمة في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التى تهدف الى تمكين المرأة في العديد من المجالات والبرامج ذات الاهتمام المشترك، مستعرضة الأنشطة والمشروعات التي نفذها المجلس خلال الفترة الماضية، مشيرة الى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية 2030 التى أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.

فيما يتعلق بجائحة كورونا، أوضحت مايا مرسى أن مصر كانت أول دولةِ في العالمِ تصدر ورقة سياساتِ حول الاستجابةِ للاحتياجاتِ الخاصةِ للمرأةِ والفتاةِ في إطار التعامل مع الجائحةِ ، وقد اشتملت ورقة السياسات علي أربعة مكونات رئيسية لتحد من تداعيات الفيروس علي المرأة، مضيفة أن المجلس أطلق آليةً لرصدِ ومتابعةِ تنفيذِ تلك السياسات، وخرجت 5 نسخ من هذه الآلية، وتم رصد أكثر من 165 تدبير وقرار وإجراء وقائي داعمٍ للمرأة المصرية منذ تفشي الجائحة وحتي يناير 2021.

من ناحيته، أشاد إدواردو فاريلا بجهود المجلس القومى للمرأة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية فى جميع المجالات، وعرض بعض أوجه التعاون المستقبلية المقترح العمل عليها خلال الفترة القادمة.

مايا مرسي تستقبل سفير الأرجنتين