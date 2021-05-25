الثلاثاء 25 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مايا مرسي تناقش مع سفير الأرجنتين بالقاهرة جهود النهوض بالمرأة

مايا مرسي تستقبل
مايا مرسي تستقبل سفير الأرجنتين

استقبلت مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، الثلاثاء، إدواردو فاريلا، سفير الأرجنتين بالقاهرة؛ للتعرف على جهود المجلس في مجال النهوض بالمرأة وبحث سبل التعاون بين الجانبين.
 

ورحبت مايا بسفير الأرجنتين، معربة عن سعادتها بالتعاون خلال الفتره القادمة في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التى تهدف الى تمكين المرأة في العديد من المجالات والبرامج ذات الاهتمام المشترك، مستعرضة الأنشطة والمشروعات التي نفذها المجلس خلال الفترة الماضية، مشيرة الى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية 2030 التى أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.

فيما يتعلق بجائحة كورونا، أوضحت مايا مرسى أن مصر كانت أول دولةِ في العالمِ تصدر ورقة سياساتِ حول الاستجابةِ للاحتياجاتِ الخاصةِ للمرأةِ والفتاةِ في إطار التعامل مع الجائحةِ ، وقد اشتملت ورقة السياسات علي أربعة مكونات رئيسية لتحد من تداعيات الفيروس علي المرأة، مضيفة أن المجلس أطلق آليةً لرصدِ ومتابعةِ تنفيذِ تلك السياسات، وخرجت 5 نسخ من هذه الآلية، وتم رصد أكثر من 165 تدبير وقرار وإجراء وقائي داعمٍ للمرأة المصرية منذ تفشي الجائحة وحتي يناير 2021.

من ناحيته، أشاد إدواردو فاريلا بجهود المجلس القومى للمرأة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية فى جميع المجالات، وعرض بعض أوجه التعاون المستقبلية المقترح العمل عليها خلال الفترة القادمة.

مايا مرسي تستقبل سفير الأرجنتين
مايا مرسي تستقبل سفير الأرجنتين
مايا مرسي تستقبل سفير الأرجنتين
مايا مرسي تستقبل سفير الأرجنتين
المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي سفير الأرجنتين بالقاهرة فيروس كورونا المرأة المصريه السفارة المصرية تمكين المرأة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

الأكثر قراءة

تفاصيل انقلاب مقطورة جرار أمام قطار في فاقوس بالشرقية

أمير قطر يدعو الرئيس السيسى لزيارة الدوحة

فنان شاب يعتذر لـ شريف دسوقي: «حقك عليا.. إنت مسؤول مني لحد ما أموت»

كيف تحصل على لقاح كورونا فى بيتك؟

صدمة البتر.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي

اغتصاب على فراش الزوجية.. ربة منزل تقتل زوجها وأخرى ترفع قضية خلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنود النيل.. حُماة النيل

نرمين يسر

الجدات هُنّ الجميلات

د.أحمد الخميسى

جون بولوك وكتابه «حروب المياه»

ماجد حبته

إعمار غزة.. لمن تذهب المساعدات؟

د. أحمد لاشين

دو ري مي فطوطة ... رحلتي إلى أرض العجائب

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى الجمهور الإسرائيلى نتائج حرب غزة 2021؟

السعودية تغلق مجالها الجوي أمام إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية