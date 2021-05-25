14 وفاة و1389 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 1389 إصابة جديدة و14 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء - أنه تم تسجيل 912 حالة شفاء ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 426 ألفا و589 حالة تعافٍ، بينمت بلغ إجمالي الإصابات 443 ألفًا و460 حالة، وإجمالي الوفيات 7278 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، عن تسجيل 1157 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في المملكة إلى 442 ألفا و71 حالة.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وفي سياق متصل، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.